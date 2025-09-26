Argentina retoma aplicação de retenciones sobre grãos e carnes após atingir cota

São Paulo, 26 - A Argentina retomará a aplicação do imposto sobre exportações (retenciones) sobre grãos e seus subprodutos e carnes, após atingir a cota de US$ 7 bilhões, segundo a Agência de Arrecadação e Controle Aduaneiro (Arca, na sigla em espanhol). Com isso, as exportações serão retomadas ao nível anterior, de 26% para a soja, 24,5% para farelo e óleo, 9,5% para o milho e 5% para a carne bovina.O governo argentino anunciou a suspensão na segunda-feira, 22, com validade até 31 de outubro ou até que fossem registradas exportações equivalentes a US$ 7 bilhões, de acordo com o comunicado no Diário Oficial.Nas redes sociais, a Arca publicou que a cota havia sido atingida e, com isso, "foi desativada a opção de registro das Declarações Juradas de Venda ao Exterior (DJVE) que estejam amparadas pelo benefício do referido decreto". "A partir de agora, somente poderão ser registradas DJVE sob o esquema vigente anterior ao decreto 682/2025", escreveu.