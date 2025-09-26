Após as sanções, exportações da refinaria de petróleo indiana Nayara encontram novos mercados

Por Florence Tan e Nidhi Verma e Trixie Yap

CINGAPURA/NOVA DELHI (Reuters) - A refinaria indiana apoiada pela Rússia, Nayara Energy, está exportando produtos de petróleo por meio de navios-tanque sancionados e explorando novos mercados neste mês, à medida que retoma as vendas no exterior após as sanções, mostram os dados de transporte da LSEG e da Kpler.

A empresa privada interrompeu as exportações por cerca de duas semanas após ter sido sancionada pela União Europeia em 18 de julho por negociar petróleo russo.

As exportações de gasolina, gasóleo e combustível de aviação da Nayara caíram para cerca de 80.000 barris por dia em agosto e setembro - abaixo dos cerca de 138.000 bpd em janeiro-julho, mostraram os dados da Kpler.

A Nayara foi forçada a reduzir o processamento de petróleo em sua refinaria de 400.000 barris por dia em Vadinar, no oeste da Índia, para 70% a 80% de sua capacidade, disseram fontes familiarizadas com o assunto, devido a dificuldades no afretamento de navios e na venda de combustível do porto após as sanções.

Antes das sanções, a Nayara vendia seus produtos refinados principalmente para empresas comerciais ocidentais, do Oriente Médio e asiáticas para exportação para a Ásia e o noroeste da Europa, de acordo com comerciantes e dados de transporte.

Após o embargo, a maioria das cargas da Nayara tem como destino o Oriente Médio, a Turquia, Taiwan e o Brasil, segundo os dados.

Desde a retomada das exportações no início de agosto, pelo menos 16 cargas de diesel, gasolina e combustível de aviação foram embarcadas em navios-tanque sancionados pela UE a partir do porto de Vadinar, onde está localizada a refinaria de Nayara, segundo os dados.

Cinco dos navios-tanque carregados com produtos da Nayara em agosto e setembro estão flutuando ao largo de Omã e dos Emirados Árabes Unidos, segundo os dados.

Alguns dos navios-tanque realizaram transferências de navio para navio ao largo de Omã e do Egito. Outros dois petroleiros descarregaram suas cargas no Turkis Enerji Storage Tank Farm, na Turquia.

Os petroleiros Blue Ember e Anaya, que carregaram em Vadinar em agosto e setembro, respectivamente, estão indo para os portos brasileiros de Santos e Paranaguá, segundo os dados.

A Nayara Energy, as autoridades de Omã, dos Emirados Árabes Unidos e do Brasil, o Ministério da Energia do Egito e a Turkis Enerji não responderam aos pedidos de comentários.

Outro navio-tanque, o Opal, descarregou gasóleo com alto teor de enxofre carregado de Vadinar em 22 de agosto no porto de Taichung, em Taiwan, em 16 de setembro, segundo os dados.

O Ministério de Assuntos Econômicos de Taiwan não quis comentar. Taiwan tem sanções abrangentes contra a Rússia, mas não proíbe explicitamente as importações de energia russas.

Os comerciantes disseram que um dos principais compradores das cargas de gasolina da Nayara para o Oriente Médio é a Redwood Global Supply. A Reuters não conseguiu encontrar informações de contato da Redwood.

(Reportagens de Florence Tan, Trixie Yap, Nidhi Verma e Mohi Nayaran em Nova Delhi; reportagens adicionais de Marta Nogueira no Rio de Janeiro, Ben Blanchard em Taipé, Yousef Saba e Sarah El Safty em Dubai)