ANP interdita refinaria privada Refit após operação no combate a fraudes em combustíveis

26/09/2025 17h39

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) interditou de forma cautelar a refinaria privada Refit, no Rio de Janeiro, após a identificação de inconformidades operacionais e suspeita de importação irregular de combustíveis, afirmou o diretor-geral da autarquia, Artur Watt, nesta sexta-feira.

A ANP também não encontrou evidências de que ocorra efetivo processo de refino na unidade da Refit, disse Watt, a jornalistas, em coletiva para apresentar os resultados da operação da Receita Federal, com apoio da Marinha do Brasil, realizada mais cedo nesta sexta-feira.

Nesta sexta-feira, a operação reteve cargas de mais dois navios que transportavam óleo diesel procedente do exterior com destino a recintos de armazenagem no Rio de Janeiro e em São Paulo, além de diversos contêineres de insumos importados utilizados na formulação de combustíveis.

A ação deu continuidade à Operação Cadeia de Carbono, iniciada há uma semana, que já havia resultado na retenção da carga de outros dois navios em situação semelhante na região do Rio de Janeiro.

(Por Fabio Texeira)

