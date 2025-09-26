Aneel diz que outubro terá bandeira tarifária vermelha patamar 1

SÃO PAULO (Reuters) - A bandeira tarifária para a conta de energia será vermelha patamar 1 para o mês de outubro, com cobrança adicional de R$4,46 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos, informou nesta sexta-feira a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A indicação do volume de chuvas abaixo da média e o consequente reflexo no nível dos reservatórios não são favoráveis para a geração das usinas hidrelétricas, principal fonte de geração de eletricidade no Brasil.

"Diante desse cenário, há necessidade de acionamento de usinas termelétricas, que são mais caras e justificam o acionamento da bandeira vermelha patamar 1 para outubro", disse a Aneel, em nota.

Contudo, a situação é um pouco mais favorável para os consumidores em relação a setembro, quando foi acionada a bandeira vermelha patamar 2, com cobrança adicional superior (R$7,87 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos), em meio à proximidade do período úmido para as hidrelétricas.

O índice de inflação IPCA-15 registrou impacto da conta de luz mais alta em setembro.

A Aneel explicou que, apesar do crescimento da fonte solar na matriz elétrica, ela é intermitente e não injeta energia para o sistema o dia inteiro. "Por essa razão, é necessário o acionamento das termelétricas para garantir a geração de energia quando não há iluminação solar, inclusive no horário de ponta."

(Por Roberto Samora)