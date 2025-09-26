Aliados de Trump controlarão o TikTok nos Estados Unidos

O presidente Donald Trump assinou na quinta-feira (25) uma ordem executiva que abre o caminho para uma transferência das operações americanas do TikTok a vários de seus ricos aliados, enquanto a empresa matriz da plataforma chinesa conservaria uma participação minoritária.

Do Salão Oval da Casa Branca, Trump afirmou que essa versão americana da plataforma seria operada por investidores "muito sofisticados".

Entre eles, Larry Ellison, fundador da gigante tecnológica Oracle, o investidor Michael Dell e o magnata da mídia Rupert Murdoch.

Analistas acreditam que a empresa de investimentos Silver Lake Partners e a influente empresa do Vale do Silício Andreessen Horowitz também devem integrar o acordo.

Segundo a ordem executiva publicada na quinta-feira pela Casa Branca, a ByteDance, a empresa matriz do TikTok, manterá uma participação "inferior a 20%".

Os novos investidores são aliados de Trump e compartilham suas opiniões políticas, mas o presidente insistiu que o TikTok não seguirá nenhuma orientação partidária.

"Cada grupo, cada filosofia, cada política serão tratados de maneira muito equitativa", garantiu Trump.

Contudo, o presidente admitiu que, se pudesse, teria transformado a rede social em "100% MAGA" (Make America Great Again), em referência ao movimento que criou. "Mas não vai funcionar dessa maneira, infelizmente".

O republicano confirmou que a versão americana do TikTok contará com uma cópia do algoritmo do aplicativo, fator considerado crucial para seu sucesso.

O algoritmo é frequentemente descrito como o "molho secreto" do TikTok, já que ajudou a transformar a plataforma em uma das mais populares do mundo em apenas alguns anos.

Um funcionário da Casa Branca disse na segunda-feira que o algoritmo será monitorado "continuamente" para garantir que "não esteja sendo influenciado indevidamente".

"O objetivo fundamental era manter o funcionamento do TikTok, garantindo, ao mesmo tempo, a proteção da privacidade dos dados dos americanos, de acordo com a lei", afirmou na quinta-feira o vice-presidente JD Vance.

- Apoio da China -

A nova estrutura do TikTok atende a uma lei aprovada durante o governo de Joe Biden (2021-2025), que obrigava a controladora chinesa ByteDance a vender suas operações nos Estados Unidos ou enfrentar a proibição em seu principal mercado.

Vários setores políticos nos Estados Unidos, incluindo o próprio Trump em seu primeiro mandato (2017-2021), advertiram que a China poderia usar o TikTok para extrair dados de cidadãos americanos ou exercer influência por meio de seu avançado algoritmo.

O TikTok afirma ter mais de um bilhão de usuários em todo o mundo, incluindo mais de 170 milhões nos Estados Unidos, quase metade da população do país.

O vice-presidente JD Vance disse que a entidade americana teria um valor de cerca de 14 bilhões de dólares (cerca de 75 bilhões de reais). Acrescentou, no entanto, que caberia, em última instância, aos investidores determinar o preço.

Questionado se as autoridades chinesas haviam aprovado o acordo, Trump afirmou que o presidente Xi Jinping deu luz verde durante uma ligação telefônica na semana passada.

"(Tenho) grande respeito pelo presidente Xi e agradeço por ter aprovado o acordo", disse.

"Esperamos que os Estados Unidos ofereçam um ambiente comercial aberto, justo e não discriminatório para as empresas chinesas que investem em seu território", declarou Guo Jiakun, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, nesta sexta-feira, após o decreto assinado por Trump.

Procuradas pela AFP, ByteDance e TikTok não responderam até o momento.

