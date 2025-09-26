Topo

Notícias

Alemanha diz que observações da Rússia sobre Otan mostram falta de interesse no processo de paz

26/09/2025 08h39

BERLIM (Reuters) - A Alemanha disse na sexta-feira que as acusações feitas pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia de que a Otan está buscando a guerra contra seu país ressaltam a falta de interesse de Moscou na paz na Ucrânia.

"Isso faz parte de um padrão conhecido... mostra que obviamente não há interesse do lado russo em diminuir a escalada desse conflito ou buscar uma solução ou paz", disse o porta-voz do governo durante uma coletiva de imprensa.

O principal diplomata russo, Sergei Lavrov, acusou na quinta-feira a Otan e a União Europeia de usarem a Ucrânia para declarar uma "guerra real" contra seu país em um discurso nas Nações Unidas.

(Reportagem de Ludwig Burger e Andreas Rinke)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Tribunal britânico anula acusação por terrorismo contra cantor do Kneecap

Após alerta de Trump, Netanyahu se prepara para discursar na ONU

Papa Leão nomeia bispo italiano para liderar poderoso escritório do Vaticano

Brasil ganha dois prêmios no Festival de Cinema Latino-Americano de Biarritz

Ali Akbar, o último vendedor de jornais de rua de Paris

UE e Japão expressam confiança em tarifas limitadas dos EUA sobre medicamentos

Presidente do Conselho de Ética define relator do caso Eduardo Bolsonaro

Alemanha diz que observações da Rússia sobre Otan mostram falta de interesse no processo de paz

Irã diz que acordo com AIEA depende da ausência de ações hostis, incluindo retomada das sanções

Ucrânia alerta sobre novas táticas russas de ataques em pequenos grupos na frente oriental

Safra 2025/26: Deral projeta aumento de 19% na área plantada com milho no Paraná