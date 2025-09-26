Alemanha diz que observações da Rússia sobre Otan mostram falta de interesse no processo de paz

BERLIM (Reuters) - A Alemanha disse na sexta-feira que as acusações feitas pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia de que a Otan está buscando a guerra contra seu país ressaltam a falta de interesse de Moscou na paz na Ucrânia.

"Isso faz parte de um padrão conhecido... mostra que obviamente não há interesse do lado russo em diminuir a escalada desse conflito ou buscar uma solução ou paz", disse o porta-voz do governo durante uma coletiva de imprensa.

O principal diplomata russo, Sergei Lavrov, acusou na quinta-feira a Otan e a União Europeia de usarem a Ucrânia para declarar uma "guerra real" contra seu país em um discurso nas Nações Unidas.

(Reportagem de Ludwig Burger e Andreas Rinke)