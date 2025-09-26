Topo

Notícias

Alemanha aprova declarações de Trump contra anexação da Cisjordânia por Israel

26/09/2025 09h27

FRANKFURT (Reuters) - A Alemanha acolheu com satisfação as declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, dizendo que ele não permitiria que Israel anexasse a Cisjordânia, disse um porta-voz do ministério das Relações Exteriores alemão nesta sexta-feira.

"A anexação da Cisjordânia, mas também a construção de assentamentos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, continuam sendo um grande obstáculo no caminho para uma solução de dois Estados", disse o porta-voz.

(Reportagem de Ludwig Burger e Andreas Rinke)

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Israel ordena que discurso de Netanyahu na ONU seja transmitido em Gaza

Em Deir al-Balah, área para refugiados em Gaza, milhares de pessoas dividem dois banheiros

Teerã e Moscou assinam acordo de US$ 25 bilhões para construção de usinas nucleares no Irã

Transporte ferroviário de grãos nos EUA aumenta 9% na semana encerrada em 13/9

Primavera gelada: nova frente fria derruba temperatura em 5 estados

Alemanha aprova declarações de Trump contra anexação da Cisjordânia por Israel

Netanyahu chega aos EUA sob protestos após desviar de espaço aéreo francês com avião oficial

Tribunal britânico anula acusação por terrorismo contra cantor do Kneecap

Após alerta de Trump, Netanyahu se prepara para discursar na ONU

Papa Leão nomeia bispo italiano para liderar poderoso escritório do Vaticano

Brasil ganha dois prêmios no Festival de Cinema Latino-Americano de Biarritz