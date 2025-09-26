Alemanha aprova declarações de Trump contra anexação da Cisjordânia por Israel

FRANKFURT (Reuters) - A Alemanha acolheu com satisfação as declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, dizendo que ele não permitiria que Israel anexasse a Cisjordânia, disse um porta-voz do ministério das Relações Exteriores alemão nesta sexta-feira.

"A anexação da Cisjordânia, mas também a construção de assentamentos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, continuam sendo um grande obstáculo no caminho para uma solução de dois Estados", disse o porta-voz.

(Reportagem de Ludwig Burger e Andreas Rinke)