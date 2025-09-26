Topo

Alckmin sobre eleições de 2026: Lula é o candidato natural e tem o que mostrar

26/09/2025 20h17

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é "o candidato natural" a concorrer à Presidência da República em 2026 e "tem o que mostrar".

Ele evitou dar indicações sobre seu futuro político. Alckmin é cotado a concorrer ao governo de São Paulo, ao Senado Federal ou a se manter na chapa presidencial de Lula nas eleições do ano que vem.

"Nós estamos em ano ímpar. Então, candidato a presidente só se for do Santos Futebol Clube", disse Alckmin em entrevista ao apresentador Datenana na Rede TV.

"O presidente Lula, Datena, é o candidato natural. E tem o que mostrar. Mas isso tem seu tempo, é o ano que vem", finalizou.

