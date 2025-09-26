Topo

Notícias

Alckmin diz que governo está trabalhando para baixar Selic "o mais rápido possível"

26/09/2025 19h28

BRASÍLIA (Reuters) - Juros altos atrapalham o desempenho econômico do país e o governo federal está trabalhando para reduzir a taxa Selic rapidamente, disse o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, nesta sexta-feira.

"Precisa baixar a taxa Selic. Nós estamos trabalhando para ser o mais rápido possível, porque isso atrapalha a economia", disse Alckmin em entrevista à RedeTV.

Na reunião mais recente, o Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa Selic em 15% ao ano pela segunda vez seguida, em decisão unânime de sua diretoria, e destacou que o ambiente incerto demanda cautela e que seguirá avaliando se manter os juros nesse patamar por período bastante prolongado será suficiente para levar a inflação à meta.

(Por Victor Borges)

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Sanções da ONU contra Irã se aproximam após fracasso de votação para adiar

Presidente do Irã diz que apoiará qualquer acordo de cessar-fogo em Gaza

Olympique de Marselha vence na visita ao Strasbourg e assume liderança da Ligue 1

Wall Street fecha em alta, impulsionada por dados da inflação nos EUA

'Foi dado um primeiro passo', diz Alckmin sobre encontro de Lula com Trump

Petróleo sobe impulsionado por possível queda das exportações russas

'Brasil vive uma epidemia de litigiosidade quantitativa e qualitativa', diz Barroso

Termina boicote contra humorista Jimmy Kimmel

UE quer "muro antidrones" para se defender da Rússia

Polícia prende suspeito de homicídios em escola no Ceará

Comissão de Agricultura aprova projeto que prioriza alimentos da agricultura familiar ao SUS