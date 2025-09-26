Topo

Adolescente forjou denúncia de estupro coletivo por vingança, diz polícia

Adolescente forjou o próprio estupro, segundo a polícia Imagem: Divulgação/PDF
26/09/2025 12h21

A Polícia Civil do Distrito Federal concluiu que uma adolescente de 15 anos, que havia denunciado ter sido vítima de estupro coletivo na semana passada, forjou a acusação para se vingar por, segundo ela, ter sido vítima de bullying.

O que aconteceu

Adolescente admitiu que mentiu para se vingar de bullying, diz a investigação. Ela admitiu que forjou a denúncia por sofrer abusos na escola há cerca de dois anos. A Polícia Civil não confirmou se de fato ela sofria bullying.

Seis adolescentes foram apontados como supostos abusadores. Todos têm entre 14 e 15 anos. Três foram apreendidos e encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente na semana passada.

Polícia diz que a jovem provocou lesões no próprio corpo para fingir o estupro. O objetivo era dar credibilidade à acusação.

Inconsistências no relato revelaram farsa. Os denunciados estavam na escola no momento do suposto abuso. A diretora confirmou que eles estavam em sala de aula e as imagens de câmeras de segurança da escola comprovaram.

Adolescente disse à polícia que o ato teria sido praticado como forma de atingir seu namorado, que seria "rival" dos acusados por ela. Entretanto, a polícia também descobriu que isso era mentira. Na realidade, a menina chegou a comprar um chip que usou para enviar mensagens ao próprio namorado em que relatava o abuso.

Delegada disse que adolescente prestou "depoimento meio estranho", o que levantou suspeita de que ela mentia. "Pegamos a menina e fomos refazer o caminho para ver onde ela foi abordada, mas nada... Trouxemos ela na delegacia e ela ainda sustentou um pouco a mentira, mas depois confessou. Disse que se auto lesionou, fez as violências em si mesma e comprou o chip. Ela alegou ter sofrido bullying por eles", explicou Bruna Eiras, chefe do 8º DP.

Polícia reportou os fatos ao Judiciário e pediu a revogação das medidas aplicadas aos três adolescentes apreendidos. Agora, eles foram inocentados e não responderão por nenhum ato infracional análogo ao crime de estupro.

Adolescente que forjou o crime deverá responder por ato infracional análogo ao crime de denunciação caluniosa. Por serem todos menores de 18 anos, as identidades dos envolvidos não foram divulgadas.

