Ações da China encerram semana perto de pico em 3 anos e meio por otimismo com a IA

XANGAI (Reuters) - As ações da China caíram nesta sexta-feira, mas encerraram a semana perto de seu nível mais alto em três anos e meio uma vez que os investidores permaneceram otimistas em meio à crescente confiança no potencial de inteligência artificial do país.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,65%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,95%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,35%.

Na semana, o CSI300 subiu 1%, atingindo seu ponto mais alto desde fevereiro de 2022. O Hang Seng caiu quase 1,6%, mas ainda ronda seu nível mais forte desde julho de 2021.

A confiança nas capacidades de IA da China continuou a se fortalecer esta semana, impulsionando os ganhos nos mercados domésticos. As ações da gigante da tecnologia Alibaba subiram para uma máxima de quatro anos, já que a empresa prioriza cada vez mais a IA como um foco central, juntamente com seu negócio tradicional de comércio eletrônico.

As ações de inteligência artificial onshore subiram até 7% esta semana, depois de terem avançado quase 70% no acumulado do ano.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,87%, a 45.354 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,35%, a 26.128 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,65%, a 3.828 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,95%, a 4.550 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 2,45%, a 3.386 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 1,70%, a 25.580 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,18%, a 4.265 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,17%, a 8.787 pontos.