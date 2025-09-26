5 dicas para economizar a bateria do seu celular Android

(Esta é a newsletter Guia Tech. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email toda quinta. Conheça aqui as demais newsletters do UOL)

Você sente dificuldade em manter o seu smartphone Android longe da tomada por muitas horas? Além do fator hardware —como o tamanho da bateria, o modelo do processador e outros componentes— alguns recursos de software também podem estar contribuindo para a redução da autonomia.

A boa notícia é que algumas configurações simples podem ajudar a prolongar o tempo de uso entre uma carga e outra. Confira cinco dicas:

1. Gerencie os aplicativos em segundo plano

Muitos aplicativos continuam ativos mesmo depois de fechados, consumindo energia ao enviar notificações e realizar atualizações. Nas configurações de bateria do Android, é possível limitar ou até bloquear a atividade em segundo plano dos apps que você utiliza com menor frequência.

2. Reduza o brilho da tela

A tela é um dos elementos que mais consomem energia no smartphone. Ajustar o brilho para o modo automático ou mantê-lo manualmente em níveis mais baixos pode fazer uma diferença significativa ao longo do dia.

3. Desative o Always On Display

Nem todos os aparelhos contam com a função de tela sempre ativa (Always On Display), mas, se esse for o seu caso, vale a pena desativá-la para economizar bateria.

Esse recurso mantém parte do display aceso para exibir informações como data, hora e notificações, mesmo quando a tela está bloqueada. O consumo exato varia de acordo com cada fabricante e com o tipo de painel utilizado no celular.

4. Desative conexões quando não estiver usando

Wi-Fi, Bluetooth, GPS e dados móveis continuam drenando energia mesmo quando você não está utilizando ativamente esses recursos. Sempre que possível, desligue as conexões ou limite o uso dos serviços de localização quando não forem necessários. Isso pode garantir um fôlego extra para a bateria.

5. Mantenha o sistema e os aplicativos atualizados

As atualizações geralmente trazem melhorias de desempenho e otimizações no consumo de energia. Manter o Android e seus aplicativos em dia garante que o aparelho utilize os recursos da forma mais eficiente possível.

Como olhar bateria em um celular novo

Essas medidas ajudam a segurar o consumo diário de energia, mas, na hora de escolher um novo smartphone, é importante ficar atento ao tamanho da bateria.

Modelos com capacidade acima de 5.000 mAh costumam oferecer maior autonomia, mas o processador também desempenha um papel fundamental na economia. Além disso, contar com suporte a carregamento rápido faz toda a diferença quando for preciso recuperar a carga em poucos minutos.

Celulares Android com boa bateria

Vem com tela Ultra Slim de 6.72" Full HD+, 8 GB de memória RAM e processador Qualcomm Snapdragon 685 Octa Core. Câmera principal dupla Wide de 108 MP + 2 MP e selfie de 8 MP.

Possui tela Super AMOLED de 6.5 polegadas com 90 Hz de atualização, 126 GB de armazenamento + 4 GB de memória RAM. Vem com câmera tripla traseira de 50MP + 5MP + 2MP e selfie de 13 MP.

Vem com tela pOLED de 6,7 polegadas com resistência Gorilla Glass 5, 256 GB de armazenamento e 8 GB de memória RAM. Câmera traseira dupla com 50 MP + 8 MP e selfie de 32 MP.

Vem com tela AMOLED CrystalRes de 6.67 polegadas com proteção Gorilla Glass 7i, 256 GB de armazenamento interno. A câmera traseira é dupla de 50 MP + 8 MP e a frontal tem 20 MP.

Vem com tela LCD de 6,6 polegadas, 256 GB de armazenamento interno e 8 GB de memória RAM. O processador é Octa-Core Snapdragon 685. A câmera traseira tem 50 MP e a selfie, 8 MP.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.