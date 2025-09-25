Wall Street abre em baixa enquanto investidores reavaliam expectativas de corte de juros

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em baixa nesta quinta-feira, com novos dados econômicos e comentários de autoridade do Federal Reserve moderando o otimismo em relação a novos cortes na taxa de juros.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,05% na abertura, para 46.097,43 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,45%, a 6.608,19 pontos, enquanto o Nasdaq Composite perdia 0,80%, para 22.318,766 pontos.

(Reportagem de Niket Nishant e Sukriti Gupta em Bengaluru)