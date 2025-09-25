Vendas de moradias usadas nos EUA caem em agosto

(Reuters) - As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos caíram em agosto em meio a questões de acessibilidade para os compradores, graças às casas ainda caras no mercado e às taxas de juros sobre hipotecas que permanecem relativamente altas, apesar das recentes quedas nos custos dos empréstimos.

As vendas de casas caíram 0,2% no mês passado, para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 4,00 milhões de unidades, de 4,01 milhões em dado não revisados em julho, informou a Associação Nacional de Corretores de Imóveis nesta quinta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam queda para 3,96 milhões de unidades. As vendas aumentaram 1,8% na comparação anual.

"As vendas de casas têm sido lentas nos últimos anos devido às altas taxas de hipoteca e ao estoque limitado", disse o economista-chefe da associação, Lawrence Yun, em um comunicado. "No entanto, as taxas de hipoteca estão caindo e mais estoques estão chegando ao mercado, o que deve impulsionar as vendas nos próximos meses."

O ritmo de vendas nos últimos dois anos foi, em média, de cerca de 4 milhões de unidades por mês, uma taxa mais fraca do que a observada até mesmo durante a recessão de 2007-2009, que foi desencadeada por um colapso no mercado imobiliário.

A taxa média de uma hipoteca com taxa fixa de 30 anos caiu recentemente para o nível mais baixo desde o outono passado, para 6,26%, de acordo com dados da Freddie Mac, mas as taxas permanecem consideravelmente mais altas do que eram no período da pandemia da Covid-19.

O Federal Reserve cortou a taxa de juros na semana passada, pela primeira vez desde dezembro, e os mercados estão preparados para cortes adicionais ao longo deste ano, o que pode ser um presságio de mais reduções nas taxas de hipotecas no futuro.

(Reportagem de Dan Burns)