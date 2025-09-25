Vendas de aços planos por distribuidores recuam 2,4% em agosto ante julho, diz Inda

(Reuters) - As vendas de aços planos por distribuidores do Brasil somaram 337,4 mil toneladas em agosto, queda de 2,4% em relação a julho, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira pelo Inda, praticamente em linha com a previsão de recuo de 2,5% divulgada anteriormente pela entidade que representa o setor.

Na comparação com o mesmo mês do ano passado, as vendas encolheram 3,6%. Para setembro de 2025, a expectativa do Inda é de que as vendas aumentem 5% em relação a agosto.

O estoque no mês passado caiu 0,9% em números absolutos em relação a julho, atingindo 1.086,2 mil toneladas, o que equivale a 3,2 meses de comercialização.

De acordo com os dados divulgados pelo Inda, as importações tiveram queda de 5,7% em agosto ante julho, com volume total de 241,4 mil toneladas. Frente a agosto do ano passado, as compras do exterior registraram retração de 16,2%.

