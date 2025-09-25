Topo

Uruguai nega venda de 3 fábricas da MBRF para Minerva

25/09/2025

SÃO PAULO (Reuters) - A processadora e exportadora de carne bovina Minerva afirmou nesta quinta-feira que a autoridade de defesa da concorrência do Uruguai decidiu mais uma vez negar a continuidade da venda de três fábricas da rival MBRF para a companhia.

As instalações estão localizadas em San José, Salto e Colonia, segundo fato relevante ao mercado, e tinham sido avaliadas em R$675 milhões, de acordo com informação anterior.

A Minerva não mencionou, em fato relevante, qual o desdobramento da nova negativa. Procurada, a empresa disse que não comentará nada além do que foi divulgado ao mercado.

Ao final do mês passado, as rivais do setor de carne bovina Minerva e Marfrig -- agora MBRF, após a fusão com a BRF -- divulgaram fatos relevantes ao mercado em que demonstram discordâncias contratuais sobre a transação no Uruguai.

A empresa vendedora afirmara que o contrato para venda das unidades para a Athn Foods, controlada pela Minerva, havia sido encerrado, já que o acordo firmado em agosto de 2023 previa condições suspensivas se não fosse concluído em 24 meses.

A demora para a conclusão se deu após o longo período de análise pelo órgão antitruste uruguaio.

A transação envolvendo os ativos no Uruguai fez parte de um negócio mais amplo entre as duas empresas, no qual a Minerva pretendia comprar um total de 16 unidades de abate da Marfrig na América do Sul, por R$7,5 bilhões.

Mas a autoridade concorrencial uruguaia barrou a transação das três unidades, no ano passado.

(Por Alberto Alerigi Jr. e Roberto Samora)

