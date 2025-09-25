Topo

Notícias

UE aprova medicamento de nova geração para tratamento do Alzheimer

25/09/2025 13h37

A União Europeia (UE), aprovou, nesta quinta-feira (25), sob estritas condições, o uso de Kisunla, um medicamento de última geração do laboratório Eli Lilly para o tratamento do mal de Alzheimer.

"A Comissão Europeia autorizou a comercialização de Kisunla, um medicamento para tratar as deficiências cognitivas leves, incluindo demência leve nas primeiras fases da doença", anunciou a Comissão em um comunicado.

Com base na molécula donanemab e fabricado pelo grupo Eli Lilly, o Kisunla, junto com o Leqembi (lecanemab), da Biogen e Esai, são as principais novidades dos últimos anos para o tratamento do Alzheimer.

Estes medicamentos geraram forte controvérsia médica sobre sua utilidade. Por um lado, mostraram um efeito sem precedentes em ensaios clínicos após décadas de pesquisas infrutíferas para desacelerar o deterioramento dos pacientes. Por outro lado, esse efeito continua sendo muito limitado e alguns especialistas consideram que não representa uma diferença significativa para o paciente.

Além disso, podem provocar efeitos colaterais graves, às vezes mortais, principalmente hemorragias e edemas cerebrais.

A UE, seguindo a recomendação de sua Agência de Medicamentos (EMA), já havia aprovado a comercialização do Leqembi no final de 2024, após inicialmente tê-la rejeitado, impondo condições rigorosas.

O mesmo aconteceu com o Kisunla, aprovado também após uma rejeição inicial pela EMA. Este medicamento só pode ser administrado a pacientes nas fases iniciais do Alzheimer, e apenas se não apresentarem uma mutação genética que os torne especialmente vulneráveis aos efeitos colaterais.

jdy/pan/rap/eb/meb/mb/rm/mvv

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Disputa entre presos deixa ao menos 17 mortos em presídio no Equador

Espero que haja desdobramentos de operações da Receita contra o crime organizado, diz Haddad

Operação Spare: esquema movimentou R$ 4,5 bilhões, mas com só 0,1% de arrecadação, diz Haddad

Rebelião em prisão do Equador deixa pelo menos 17 mortos

Moraes desbloqueia redes sociais da deputada federal Carla Zambelli

Justiça de SP dá prazo de 90 dias para Teatro Contêiner deixar terreno

Bioeconomia na Amazônia: o desafio do comércio justo da floresta

Alemanha entra em corrida armamentista frente à ameaça russa

Com anistia em xeque no Congresso, Valdemar visita Bolsonaro

'Salário faroeste': RJ propõe 150% de bônus a policial que matar suspeito

Paulinho da Força diz que 'não é fácil tocar' redução de penas sem garantia de apoio no Senado