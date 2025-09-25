Tylenol não proibiu uso do remédio na gravidez; tuíte antigo gera confusão

Um tuíte publicado em 2017 pela conta oficial do Tylenol voltou a circular nas redes sociais após declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, relacionando equivocadamente o uso do medicamento na gravidez ao autismo.

O que aconteceu

A postagem trazia um alerta. Em resposta a um usuário, a empresa dizia: "Não recomendamos o uso de nenhum de nossos produtos durante a gravidez. Obrigado por compartilhar sua preocupação".

We actually don't recommend using any of our products while pregnant. Thank you for taking the time to voice your concerns today. -- TYLENOL® (@tylenol) March 7, 2017

O tuíte ganhou novo fôlego agora. A mensagem, até então esquecida, foi resgatada por apoiadores de Trump e se espalhou em perfis de direita (inclusive brasileiros) e contas ligadas ao movimento MAGA (Make America Great Again), que apontaram a publicação como uma confirmação das falas do presidente dos EUA.

Até mesmo a Casa Branca compartilhou o tuíte. O perfil do Executivo norte-americano retuitou a publicação da conta do Tylenol, adicionando uma imagem do presidente segurando um boné que dizia "Trump estava certo sobre tudo".

A empresa reagiu. Em resposta à Bloomberg, a Kenvue, dona da marca, afirmou que a mensagem de 2017 era "incompleta" e não refletia a orientação oficial. Segundo a companhia, o paracetamol —princípio ativo do Tylenol— continua sendo considerado seguro para grávidas, desde que usado conforme as indicações da bula e com orientação médica.

Essa resposta ao consumidor, feita há oito anos, é incompleta e não abordou todas as nossas orientações sobre o uso seguro do Tylenol, que não mudaram: o paracetamol é a opção mais segura de analgésico para mulheres grávidas, quando necessário, durante toda a gestação. Nossos produtos são seguros e eficazes quando usados conforme indicado no rótulo. Recomendamos que gestantes não tomem nenhum medicamento de venda livre, incluindo o paracetamol, sem antes consultar seu médico.

Declaração da Kenvue, dona da marca Tylenol

A conta do Tylenol está inativa. O perfil oficial no X (antigo Twitter) não publica desde 2021, mas chegou a responder dúvidas de usuários até recentemente. Isso contribuiu para que a postagem de 2017 fosse usada fora de contexto, sem a atualização das orientações oficiais.

Anvisa diz que remédio tem histórico de uso seguro

A agência brasileira falou do baixo risco do remédio. O paracetamol é registrado no Brasil e, de acordo com a Instrução Normativa 265/2023, é classificado como medicamento de baixo risco, considerando um histórico de uso seguro e amplamente estabelecido ao longo de muitos anos de acompanhamento.

Medicamentos aprovados no país são monitorados de forma contínua. Depois de passar por estudos de segurança e eficácia, ser aprovado, registrado e lançado à população, o uso em vida real é acompanhado enquanto o remédio estiver no mercado. É o processo de farmacovigilância, em que se busca monitorar a segurança a longo prazo e investigar cenários não abordados nas pesquisas.

Não há registros no país de notificações de suspeitas de eventos adversos que relacionem o uso de paracetamol durante a gravidez a casos de autismo.

Anvisa, em nota

Anvisa mantém cooperação com agências reguladoras internacionais. O objetivo é trocar informações para fortalecer a segurança dos medicamentos comercializados no país.

Paracetamol é indicado para tratar febre e dores leves a moderadas. É usado em caso de dor de cabeça, no corpo, dor de dente, dor nas costas, cólicas menstruais e dores associadas a resfriados. Ele faz parte da lista de produtos que não exigem receita médica e é um dos poucos permitidos durante a gestação.

As normas brasileiras para registro de medicamentos seguem critérios técnicos e científicos rigorosos, que asseguram a qualidade, a segurança e a eficácia desses medicamentos [...] Reforçamos que todo medicamento deve ser utilizado com orientação de profissionais de saúde, como médicos ou farmacêuticos, para garantir sua eficácia e prevenir efeitos indesejados.

Anvisa, em nota

Sobre o autismo

A causa exata ainda não é totalmente esclarecida. O TEA (transtorno do espectro autista) decorre de alterações no desenvolvimento do cérebro durante o início da vida. É consenso na comunidade científica que cerca de 90% dos casos estão ligados a mutações genéticas. Além disso, a condição é herdada dos pais em 80% dos casos.

Em uma pequena parcela, as alterações nos genes ocorrem por acaso. Fatores ambientais também contribuem, mas em menor escala e mais relacionados à gravidez, desde a concepção do feto até hábitos da gestante. Infecções congênitas, prematuridade extrema, uso de substâncias tóxicas, como álcool, droga e cigarro estão relacionados.

Paracetamol é seguro para gestantes. É um dos poucos medicamentos permitidos durante a gravidez, assim como a dipirona. Um dos maiores estudos já conduzidos, divulgado em 2024, mostrou que o uso de paracetamol durante a gestação não foi associado ao risco de autismo, TDAH ou deficiência intelectual.

Medicamentos anticonvulsivantes podem ter associação. Estudos indicam que há um risco aumentado de transtornos do neurodesenvolvimento em crianças nascidas de pessoas que usaram valproato durante a gestação.

* Com informações de reportagem publicada em 24/09/2025.