Filho de Wesley Safadão tem tumor raro; o que é granuloma eosinofílico?

Yhudy, 14, filho do cantor Wesley Safadão e de Mileide Mihaile, passou por uma cirurgia de emergência na sexta-feira (19) após ser diagnosticado com um tumor ósseo no osso parietal do crânio, conhecido como granuloma eosinófilo (histiocitose de Langerhans).

O diagnóstico ocorreu a partir de queixas de dores de cabeça. O adolescente recebeu alta na segunda-feira.

O que é granuloma eosinofílico?

É um tumor ligado a uma doença rara chamada histiocitose de células Langerhans. É quando ocorre uma mutação, sem causa definida, que faz essas células do sistema imunológico se multiplicarem no organismo e formar o granuloma eosinófilo. No caso, é benigno.

É uma doença de um único sistema. Ou seja, compromete um dos órgãos, incluindo ossos, pele, linfonodo, pulmão, sistema nervoso central ou outros locais raros, como tireoide.

Já o histiocitose de Langerhans é heterogêneo e pode afetar vários órgãos. "Pode ter lesão óssea, na pele ou no fígado. O osso é um dos órgaos mais acometidos", diz o hematologista Anderson Felipe da Silva, do Hospital Orizonti.

Granuloma eosinofílico é uma doença rara, mas mais comum em crianças. A incidência é mais elevada entre 5 e 10 anos de idade, mas também pode atingir adultos jovens por volta dos 30 anos.

Diagnóstico é desafiador. Por ser uma doença rara e com sintomas comuns a outras condições (dor, lesões da pele), os médicos podem considerar outras possibilidades primeiro. "Mas se o paciente tem sintoma persistente, que não melhora, é um alerta", diz o médico.

Biópsia é feita no local acometido. O material é colhido no lugar onde está a alteração (lesão na pele, por exemplo) ou o sintoma persistente (dor de cabeça).

Plano de tratamento depende se doença é localizada ou sistêmica. No primeiro caso, o processo é mais positivo, com possibilidade de retirada da lesão por meio de cirurgia, sem necessidade de quimioterapia. Esse é o caso de Yhudy. Se a doença está em mais de um órgão, pode precisar de intervenção medicamentosa.