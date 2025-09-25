Topo

Tumor do tamanho de uma cabeça é retirado do pescoço de homem após 16 anos

Homem ficou com o tumor por cerca de 16 anos até remover Imagem: Divulgação
Um homem russo de 65 anos foi submetido a cirurgia para retirada de um tumor do tamanho da própria cabeça que havia crescido em seu pescoço.

O que aconteceu

Tumor cresceu no pescoço do homem ao longo de 16 anos. O procedimento cirúrgico foi realizado por cirurgiões do Hospital Regional de Kirov. O caso foi divulgado pela secretaria de Saúde da cidade e repercutido pela imprensa russa e internacional.

O tumor gigante era um lipoma benigno, formado por células de gordura. O lipoma cresceu e se "alojou" na parte posterior do pescoço do homem, onde ficou por mais de uma década.

Cirurgia foi considerada complexa. Isso porque, apesar de se tratar de um tumor benigno, ele estava próximo a grandes vasos sanguíneos e nervos.

Tumor não invadiu outras partes do corpo do paciente. A explicação foi feita por Igor Popyrin, chefe do departamento de cirurgia do Hospital Regional de Kirov.

Lipoma cresceu na medida em que o homem não buscou ajuda médica. Por 16 anos, ele tentou tratar o tumor com remédios caseiros, mas não surtiu efeito.

Soluções caseiras não ajudam a eliminar tumores, explicou Popyrin. "Normalmente, esse tipo de tumor cresce de forma lenta e dolorosa, por isso muitos pacientes adiam a consulta médica, na esperança de que desapareça por conta própria. Mas se você deixar o lipoma crescer, nenhuma pomada ou remédio popular vai resolver o problema. O único tratamento eficaz é a remoção cirúrgica", disse o cirurgião ao jornal russo Izvestia.

Lipomas como o do paciente russo tendem a crescer entre 2,5 cm e 5 cm. Em alguns pacientes, porém, eles podem crescer significativamente, como nesse caso, acrescentou Popyrin.

Paciente que estava com o tumor gigante passa bem. Após a retirada do lipoma, o homem recebeu cuidados médicos e não corre risco de vida.

