Trump promete apoio a agricultores com recursos de tarifas, mas sem detalhamento

São Paulo, 25 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 25, no Salão Oval, que o governo vai destinar parte da arrecadação tarifária para apoiar agricultores impactados pelas medidas comerciais. "Vamos pegar uma pequena parte da arrecadação de tarifas e ajudar agricultores. Uma pequena parte para nós, mas uma grande ajuda para eles", disse.Trump admitiu, no entanto, que ainda não há clareza sobre a execução da proposta. "Ainda não decidimos como isso será pago", afirmou. Segundo ele, até que as tarifas entrem em vigor, haverá um "déficit com nossos agricultores", mas o governo "vai descobrir como conseguir dinheiro" para custear a assistência.O republicano também brincou sobre suas opiniões em relação à política comercial. "Tarifa é a minha 5ª palavra favorita. Eu havia dito que era a minha primeira, mas a pressão da mídia me fez colocar 'amor', 'família' e outras na frente. Então tarifa é minha quinta palavra favorita", disse.