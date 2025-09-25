Trump pressiona Fed por cortes de juros e cita surpresa positiva do PIB no 2º trimestre

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a cobrar redução nas taxas de juros por parte do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), afirmando que o país "não enfrenta mais inflação" e deveria ter "juros baixos junto com ótimos dados econômicos".

Trump destacou ainda o efeito das tarifas sobre a atividade, lembrando que a projeção para o PIB do segundo trimestre "estava em 2,0% e veio em 3,8%". "O período de transição entre governos está passando mais rápido do que pensávamos por conta das tarifas", disse no Salão Oval da Casa Branca.

Em meio à queda registrada pelas bolsas americanas nesta quinta-feira, Trump afirmou não se sentir responsável. "Vi que mercados acionários caíram hoje. Não me sinto culpado pois eles bateram vários recordes recentemente", disse. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, reforçou acreditar que "podemos levantar o mercado de ações", sem explicar como.

Na frente externa, o presidente voltou a declarar que os EUA estão "muito próximos de chegar a um acordo sobre Gaza". Questionado se o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, concordou em parar de comprar petróleo russo durante encontro bilateral realizado mais cedo, evitou responder, mas acrescentou: "acho que a Turquia vai parar de comprar petróleo da Rússia", em sinal de pressão a Moscou por um cessar-fogo na Ucrânia.

Trump também admitiu a possibilidade de paralisação do governo. "Sim, pode acontecer por culpa de democratas", afirmou.