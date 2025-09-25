Bolsonaro deve ficar fora da conversa entre Lula e Trump, diz ex-embaixador

O ex-embaixador brasileiro Rubens Barbosa avalia que, apesar do peso do Departamento de Estado e de figuras como Marco Rubio, os interesses comerciais dos Estados Unidos acabaram se sobrepondo à retórica ideológica na crise de 2025.

Rubens Barbosa afirma que o lobby de empresas brasileiras e americanas foi crucial para viabilizar o encontro entre Lula e Trump em Nova York; o ex-embaixador espera destravar negociações comerciais e avanços em temas como big techs e redução de tarifas.

Houve uma interferência positiva de empresas americanas e brasileiras para propiciar esse encontro. Então, esse encontro, no discurso escrito havia o componente ideológico. E tudo que ele falou, inclusive tem uma frase que a imprensa não está destacando muito, que é que a situação aqui no Brasil vai muito mal e que só vai melhorar se o Brasil se associar aos Estados Unidos. Quer dizer, é a doutrina Monroe de novo e o alinhamento automático. Então, a ideologia do Departamento de Estado está lá.

Rubens Barbosa

Eu acho que se o Trump resolveu se encontrar com o Lula por estímulo das empresas americanas e brasileiras, a agenda vai ser essa, vai ser agenda comercial. Não vai haver outras cobranças. E aí, sim, os Estados Unidos têm interesse e nós temos interesse. Nós temos interesse, sobretudo, nessa questão das big techs. Eu acho que essa reunião vai ser focalizada na questão das big techs. Na área comercial, o que vai acontecer vai ser que os Estados Unidos vão e talvez liberar alguns produtos que interessam a ele, não por causa da gestão nossa, mas porque interessa a ele. Eu acho que o quadro é positivo e eu acho que a gente vai avançar e desbloquear essas negociações comerciais.

Rubens Barbosa

>Para o ex-embaixador, Bolsonaro e o lado ideológico devem ficar fora da mesa de negociação

A filosofia do Departamento de Estado é ideológica contra os governos de esquerda aqui na região. Então, vai desde Cuba, passando por Venezuela, por Nicarágua, pela Colômbia, até o Brasil. Agora, como eu disse também, o Trump é isso que você mencionou, e ele colocou os interesses pessoais dele e dos Estados Unidos acima da ideologia. Eu não descarto, eu não tenho informação, mas eu não descarto que por trás dessa reunião estejam as big techs lá, influindo junto. Então, hoje o mundo mudou. O que interessa são os interesses dos países. Há o interesse ideológico, continua o interesse ideológico, a situação lá na Venezuela pode se deteriorar, em Cuba pode se deteriorar, o que for. Mas o que prevalece dentro da estratégia americana é o interesse nacional americano. E hoje, pelo que eu entendo, esse gesto do Trump representa isso. Ele está defendendo o interesse das empresas americanas, da economia americana, antes da ideologia, como ele está fazendo com a China, está fazendo com o Vietnã e com outros países.

Rubens Barbosa

Barbosa destaca que a pressão de aliados conservadores e as sanções tiveram efeito limitado diante da necessidade de preservar negócios com o Brasil, especialmente em tecnologia e exportação.

Eu não descarto a possibilidade dessas ações [tarifaço] continuarem por causa da ideologia. Mas na área técnica, na área comercial, o que vai prevalecer vai ser esse entendimento. Então, a questão do Eduardo Bolsonaro, agora com a conversa do presidente, dos dois presidentes, vai ter uma visão diferente. O que estava na carta [do tarifaço] foi magnificado aqui no Brasil por causa das tarifas, por causa das sanções, por causa da ação política lá nos Estados Unidos. Mas eu nunca considerei que esse fosse o ponto focal do interesse americano e agora ficou demonstrado que não é mesmo.

Rubens Barbosa

Veja a íntegra do programa: