Topo

Notícias

Trump diz que vai impor tarifa de 25% sobre todos os caminhões pesados

São Paulo

25/09/2025 21h13

O presidente americano, Donald Trump, disse que vai impor uma tarifa de 25% sobre todos os caminhões pesados fabricados fora dos EUA a partir de 1º de outubro. Segundo ele, a taxação visa proteger os grandes fabricantes de caminhões pesados da "concorrência externa desleal".

"Portanto, nossos grandes fabricantes como Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks e outros, estarão protegidos do ataque de interrupções externas. Precisamos que nossos caminhoneiros estejam financeiramente saudáveis e fortes, por muitas razões, mas acima de tudo, por motivos de segurança nacional!", escreveu ele na Truth Social.

Além de tarifas aos caminhões pesados, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira que irá impor uma tarifa de 50% sobre todos os armários de cozinha, pias de banheiro e produtos associados, além de um taxa de 30% sobre móveis estofados. As medidas valem a partir de 1º de outubro, segundo o republicano.

"A razão para isso é a 'INUNDAÇÃO' em larga escala desses produtos nos EUA por outros países. É uma prática muito injusta, mas devemos proteger, por motivos de segurança nacional e outras razões, nosso processo de fabricação", escreveu ele na Truth Social.

Produtos farmacêuticos

O presidente dos EUA, Donald Trump, também anunciou que vai impor uma tarifa de 100% sobre qualquer produto farmacêutico de marca ou patenteado importado a partir de 1º de outubro.

Contudo, segundo ele, as empresas que estiverem construindo uma planta de fabricação farmacêutica nos EUA ficarão isentas da taxação.

"'ESTEJA CONSTRUINDO' será definido como 'iniciando as obras' e/ou 'em construção'. Portanto, não haverá tarifa sobre esses produtos farmacêuticos se a construção tiver começado", explicou ele na rede Truth.

O republicano afirmou que também vai taxar em 50% todos os armários de cozinha, pias de banheiro e produtos associados; em 30% móveis estofados; e em 25% todos os caminhões pesados fabricados fora dos EUA.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Moraes veta participação de bispo em grupo de oração na casa de Bolsonaro

Aliados de Trump controlarão TikTok sob novo acordo nos EUA

Quem era o último sobrevivente de povo indígena do Maranhão

Ex-chefe do FBI, Comey é acusado criminalmente conforme Trump ataca seus críticos

São Paulo perde mais uma vez para LDU (1-0), que vai às semifinais da Libertadores

Mega-Sena não tem ganhador no concurso 2.919; prêmio vai a R$ 80 mi

Maduro convoca simulação para desastres naturais e conflitos armados na Venezuela

Pobreza na Argentina caiu em 2025 segundo metodologia questionada

Traficantes esquartejam 3 mulheres e transmitem crime ao vivo na Argentina

Mijaín López pede 'abertura' ao mundo para que esporte cubano volte à elite

Ex-diretor do FBI James Comey foi indiciado por 'crimes graves' (Departamento de Justiça)