Topo

Notícias

Trump diz que 'não permitirá' que Israel anexe Cisjordânia

25/09/2025 18h12

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quinta-feira (25) que não permitirá que seu aliado-chave Israel anexe a Cisjordânia, após as ameaças de alguns integrantes do gabinete israelense de que fariam isso para acabar com qualquer solução de dois Estados. 

"Não permitirei que Israel anexe a Cisjordânia", disse Trump aos jornalistas no Salão Oval. "Isso não vai acontecer, já tivemos o suficiente", frisou.

dk/jz/val/rpr/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Tumor do tamanho de uma cabeça é retirado do pescoço de homem após 16 anos

Homem que atacou centro do ICE queria 'aterrorizar' agentes migratórios

Trump diz que não permitirá que Israel anexe a Cisjordânia

Trump diz que 'não permitirá' que Israel anexe Cisjordânia

Trump promete apoio a agricultores com recursos de tarifas, mas sem detalhamento

Trump diz que acordo sobre Gaza está "bem próximo" após falar com Netanyahu

Bayern abre 5ª rodada da Bundesliga em clássico contra Werder Bremen

Trump diz que "não permitirá" que Israel anexe a Cisjordânia

Trump diz que acordo sobre Gaza "está muito perto" após falar com Netanyahu

Motta afirma não haver sentimento de traição após rejeição da PEC da Blindagem

Mundial Sub-20 começa no Chile com ausência de estrelas