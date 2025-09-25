Topo

Trump diz que EUA vão impor tarifa de 25% sobre importações de caminhões pesados a partir de 1º de outubro

25/09/2025 20h35

(Reuters) - O presidente norte-americano, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que os Estados Unidos vão impor uma tarifa de 25% sobre as importações de todos os caminhões pesados a partir de 1º de outubro.

"A fim de proteger nossos grandes fabricantes de caminhões pesados da concorrência externa desleal, estarei impondo, a partir de 1º de outubro de 2025, uma tarifa de 25% sobre todos os "caminhões pesados (grandes!)" fabricados em outras partes do mundo", disse Trump no Truth Social, acrescentando que a medida beneficiaria empresas como Peterbilt, Kenworth e Freightliner.

"Precisamos que nossos caminhoneiros sejam financeiramente saudáveis e fortes, por muitas razões, mas, acima de tudo, para fins de segurança nacional!", acrescentou.

(Reportagem de Ismail Shakil)

