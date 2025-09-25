Trump assina decreto declarando que plano de venda do TikTok nos EUA atende a requisitos do país

(Reuters) - O presidente Donald Trump assinou nesta quinta-feira um decreto declarando que o plano de venda das operações do TikTok nos EUA para investidores norte-americanos e globais vai atender aos requisitos de uma lei de 2024 segundo a qual o aplicativo de vídeos curtos será banido a menos que seus proprietários chineses o vendam.

Trump adiou a aplicação da lei até 16 de dezembro em meio a tentativas de extrair os ativos do TikTok nos EUA da plataforma global, atrair investidores americanos e obter aprovação do governo chinês.

Trump creditou ao TikTok, que tem 170 milhões de usuários nos EUA, a ajuda para sua reeleição no ano passado e tem 15 milhões de seguidores em sua conta pessoal. A Casa Branca também lançou uma conta oficial no TikTok no mês passado.

(Reportagem de David Shepardson em Washington)