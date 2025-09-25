Topo

Notícias

Trump assina decreto declarando que plano de venda do TikTok nos EUA atende a requisitos do país

25/09/2025 17h57

(Reuters) - O presidente Donald Trump assinou nesta quinta-feira um decreto declarando que o plano de venda das operações do TikTok nos EUA para investidores norte-americanos e globais vai atender aos requisitos de uma lei de 2024 segundo a qual o aplicativo de vídeos curtos será banido a menos que seus proprietários chineses o vendam.

Trump adiou a aplicação da lei até 16 de dezembro em meio a tentativas de extrair os ativos do TikTok nos EUA da plataforma global, atrair investidores americanos e obter aprovação do governo chinês.

Trump creditou ao TikTok, que tem 170 milhões de usuários nos EUA, a ajuda para sua reeleição no ano passado e tem 15 milhões de seguidores em sua conta pessoal. A Casa Branca também lançou uma conta oficial no TikTok no mês passado.

(Reportagem de David Shepardson em Washington)

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Trump diz que 'não permitirá' que Israel anexe Cisjordânia

Trump diz que acordo sobre Gaza está "bem próximo" após falar com Netanyahu

Bayern abre 5ª rodada da Bundesliga em clássico contra Werder Bremen

Trump diz que "não permitirá" que Israel anexe a Cisjordânia

Trump diz que acordo sobre Gaza "está muito perto" após falar com Netanyahu

Motta afirma não haver sentimento de traição após rejeição da PEC da Blindagem

Mundial Sub-20 começa no Chile com ausência de estrelas

Gilmar exalta firmeza de Barroso diante de ataques ao STF e se emociona ao falar de Moraes

Lucro da Fonterra diminui 4,34% no ano fiscal 2025, para US$ 627,3 mi

Não havia animais na pista de acidente que matou 4 no MS, indica polícia

Plantio da safra 2025/26 de milho no RS alcança 62% da área prevista, diz Emater