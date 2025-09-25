Topo

Trump assina acordo sobre TikTok e diz que Oracle, Dell e Murdoch estão entre investidores

São Paulo

25/09/2025 18h14

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 25, no Salão Oval da Casa Branca, que chegou a um entendimento com a China sobre o futuro do TikTok no país. "Tive ótima conversa com o presidente da China, Xi Jinping", disse o republicano, ao anunciar que assinou uma ordem executiva "salvando o TikTok de uma proibição" de funcionamento nos EUA.

Segundo Trump, investidores norte-americanos assumirão o controle da operação do aplicativo nos EUA, com papel relevante da Oracle na segurança da plataforma.

Ele ainda acrescentou que "todas as opiniões políticas serão tratadas de maneira justa pelo algoritmo do TikTok". Trump disse ainda que os investidores incluem nomes como Michael Dell e Rupert Murdoch, com a Oracle tendo "grande envolvimento" no negócio.

O presidente afirmou ainda estar satisfeito com o resultado das negociações. "Estou feliz que Xi Jinping aceitou o acordo", disse. Trump ressaltou também que o governo arrecadará impostos com a operação.

O vice-presidente JD Vance reforçou que a versão americana da plataforma será avaliada em cerca de US$ 14 bilhões e garantiu que os usuários poderão acessar o aplicativo com maior tranquilidade.

