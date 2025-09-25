Topo

Notícias

Trump anuncia tarifa de 100% sobres importações de produtos farmacêuticos de marca ou patenteados a partir de 1º de outubro

25/09/2025 20h43

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos imporão uma tarifa de 100% sobre as importações de produtos farmacêuticos de marca ou patenteados a partir de 1º de outubro, a menos que uma empresa farmacêutica esteja construindo uma fábrica nos EUA, disse o presidente Donald Trump nesta quinta-feira.

"Não haverá, portanto, nenhuma tarifa sobre esses produtos farmacêuticos se a construção já tiver começado", disse Trump no Truth Social.

(Reportagem de Jasper Ward e Ismail Shakil)

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Pobreza na Argentina caiu em 2025 segundo metodologia questionada

Traficantes esquartejam 3 mulheres e transmitem crime ao vivo na Argentina

Mijaín López pede 'abertura' ao mundo para que esporte cubano volte à elite

Ex-diretor do FBI James Comey foi indiciado por 'crimes graves' (Departamento de Justiça)

Com prêmio estimado de R$ 1,8 milhão, veja números sorteados da Lotofácil

Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 29 milhões; confira números e time

Fundação de Soros diz que pressão do Departamento de Justiça por investigação é politicamente motivada

Ninguém acerta Quina e prêmio sobe para R$ 7 milhões; veja números

Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 80 milhões; confira dezenas

Marina Dias conquista bicampeonato no Mundial de escalada paralímpica

Ex-diretor do FBI James Comey é indiciado nos EUA (imprensa)