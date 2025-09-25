Traficantes esquartejam 3 mulheres e transmitem crime ao vivo na Argentina

Traficantes torturaram, assassinaram e esquartejaram três mulheres, em um crime transmitido ao vivo em uma plataforma digital, na Argentina.

O que aconteceu

As vítimas são Brenda Del Castillo, 20, Morena Verdi, 20, e Lara Gutiérrez, 15. Os corpos delas foram localizados ontem, enterrados em uma casa na cidade de Florencio Varela, na grande Buenos Aires.

Crime brutal ocorreu no sábado e foi transmitido ao vivo. De acordo com a polícia argentina, as execuções foram exibidas para um grupo fechado de 45 pessoas no Instagram.

Crime teria sido motivado por questões relacionadas ao tráfico de drogas. O líder da quadrilha é um jovem de 23 anos, identificado pelas autoridades como Julito. A polícia expediu ordem de prisão contra ele, mas não foi informado se o traficante foi localizado e preso.

Traficantes queriam "disciplinar" e "construir uma imagem de terrorista para Julito". A afirmação foi feita pelo ministro da Segurança da província de Buenos Aires, Javier Alonso, em entrevista ao canal local TN.

Vítimas foram enganadas para irem até o local do crime. "Elas acreditavam que iriam participar de um evento para o qual haviam sido convidadas. Foram por vontade própria com alguém que havia conquistado a confiança delas", explicou Alonso.

Até o momento, 12 pessoas foram presas por participação no triplo homicídio. Quatro delas foram detidas em flagrante ao serem pegos limpando a cena do crime.

Jovens assassinadas teriam vínculos com líderes de uma organização criminosa em Flores, bairro da cidade de Buenos Aires, segundo Alanso. Questionado pela imprensa se as vítimas haviam roubado drogas dos suspeitos, o secretário disse que "tudo é possível" e que a polícia ainda trabalha para elucidar todas as circunstâncias do crime.

Manifestações

Grupos ligados aos direitos humanos na Argentina pediram por justiça. Dezenas de pessoas se manifestaram em Flores e La Tablada. Também foi convocado um ato no centro de Buenos Aires previsto para ocorrer neste sábado.

A mãe de Brenda, uma das vítimas, cobrou por justiça pela filha. "Todos que fizeram isso têm que pagar. Tiraram minha filha de mim. Ela era uma boa menina. Nenhuma delas merecia acabar como acabaram", declarou em entrevista à imprensa.

Governador de Buenos Aires também repudiou o crime. "O narcotráfico não conhece fronteiras nem jurisdições, e ainda exerce todas as formas de violência sexista", escreveu Axel Kicillof em postagem nas redes sociais.