Topo

Notícias

'Toda vez que LCI tem impulso querem colocar mais tributação', diz presidente da Caixa

Rio

25/09/2025 19h05

O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, criticou a ideia de elevar a tributação sobre Letras de Crédito Imobiliário (LCI), defendendo que esses papéis são um "fator de indução de cauda longa da construção civil".

O relator da proposta alternativa ao IOF, deputado Carlos Zarattini (PT-SP), deve sugerir que a alíquota de imposto de renda sobre LCIs e Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs) suba de 5% para 7,5% a partir de 2026.

"Temos a LCI, mas toda vez que ela tem um impulso, vem alguém querendo colocar mais tributação sobre ela", disse Vieira no evento Rio Construção Summit. "O que compensa, aumentar 2% na tributação da LCI ou deixar que a LCI seja um indutor do mercado?"

Ele afirmou ainda que o principal entrave ao crédito imobiliário não é a falta de "funding", mas a taxa de juros elevada, hoje em 15% ao ano. "Temos investimentos que estão prontos para quando a taxa de juros estiver mais racional. No dia em que tivermos uma taxa de juros racional, só a Caixa tem R$ 800 bilhões para pôr no mercado", declarou, lembrando que a instituição realiza cerca de 3 mil operações por dia.

Vieira também defendeu a revisão do modelo baseado no FGTS, que, segundo ele, pode enfrentar dificuldades. "Acho que a gente precisa rediscutir isso, essa estrutura de funding na forma que existe, como o FGTS. Vamos ter uma crise muito grande do FGTS", afirmou.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Aston Villa vence Bologna (1-0) na Liga Europa e alivia crise

Banheiro público de quase US$ 1 milhão é alvo de críticas em Los Angeles

Áustria comemora "ganho de cérebros" ao atrair 25 acadêmicos dos EUA após cortes

UNRWA deve fazer parte da reconstrução de Gaza, diz seu diretor à AFP

EUA autoriza venda de US$ 1,23 bi em mísseis à Alemanha

Barça vence de virada na visita ao Oviedo (3-1) e segue ritmo do líder Real Madrid

Mijaín López pede "abertura" ao mundo para que esporte cubano volte à elite (entrevista à AFP)

Wall Street fecha em queda; perspectivas de cortes dos juros se moderam

Capacitação de generalistas pode agilizar jornada do paciente, diz SBR

Trump diz que "não permitirá" que Israel anexe a Cisjordânia

Por que a Europa tem dificuldades para se defender de drones?