Tem ação anti-inflamatória e mais: benefícios do chá de semente de sucupira

Chá de semente de sucupira tem sabor amargo e marcante, característico da planta - pexels-lil-artsy
Chá de semente de sucupira tem sabor amargo e marcante, característico da planta Imagem: pexels-lil-artsy
Samantha Cerquetani

25/09/2025 13h17

A semente de sucupira tem óleos essenciais, flavonoides e compostos fenólicos, que demonstram ação antioxidante e anti-inflamatória. No entanto, quando consumida em forma de chá, esses compostos estão presentes em quantidades menores. A bebida tem um sabor amargo e marcante, característico da planta.

A seguir, veja os principais benefícios do chá de sucupira, formas de consumir e se há contraindicações.

1. Tem leve ação anti-inflamatória

Apresenta um leve efeito anti-inflamatório, principalmente devido aos compostos fenólicos. Por isso, pode aliviar dores articulares, inflamações musculares e sintomas leves de artrite.

2. É fonte de antioxidantes

A semente de sucupira tem flavonoides e outros compostos antioxidantes, que auxiliam na proteção das células contra os radicais livres. Essas substâncias estão associadas ao envelhecimento e a doenças cardiovasculares, diabetes e alguns tipos de câncer.

3. Alivia sintomas de úlceras estomacais

A semente de sucupira apresenta propriedades anti-inflamatórias, analgésicas, cicatrizantes e antiulcerosas. Portanto, pode reduzir dores e desconfortos associados a úlceras no estômago, servindo como complemento ao tratamento convencional.

4. Regula os níveis de açúcar no sangue

A bebida pode contribuir para a manutenção de níveis saudáveis de açúcar no sangue, devido a compostos bioativos presentes nas sementes. Flavonoides, terpenos, ácidos fenólicos e óleos essenciais são os principais responsáveis, modulando o metabolismo da glicose.

5. Reforça o sistema imunológico

A presença de compostos antioxidantes e anti-inflamatórios reforça as defesas naturais do corpo, tornando-o mais resistente a infecções.

Quantidade recomendada

O chá de sucupira deve ser consumido com moderação. O mais indicado é preparar uma xícara por dia, por um período curto, pois o excesso não aumenta os benefícios e pode aumentar o risco de efeitos adversos.

Contraindicações

Apesar de o chá de sucupira oferecer diversos benefícios, ele apresenta contraindicações importantes. O consumo excessivo pode causar irritação no estômago e, em alguns casos, interferir na ação de determinados medicamentos.

Pessoas com doenças crônicas devem evitar o uso sem orientação profissional, pois os compostos bioativos da planta podem afetar o metabolismo de remédios e provocar desconfortos gastrointestinais.

No caso de gestantes e lactantes, seus efeitos sobre o feto ou o bebê ainda não são totalmente conhecidos. Por isso, é sempre aconselhável consultar um médico ou nutricionista antes de consumir o chá.

Como preparar e consumir

O preparo mais tradicional consiste em ferver as sementes inteiras por alguns minutos e, em seguida, deixar o chá em infusão. Após esse período, é preciso coar a bebida antes de consumi-la.

Fonte: Elaine Rosa, nutricionista e docente no curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera Osasco.

