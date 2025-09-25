Tarifas podem enfraquecer status de reserva do dólar, mas não reverter ainda, segundo pesquisa

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - As tarifas propostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no "Dia da Libertação" em abril colocaram em risco o papel do dólar como moeda âncora do mundo, enquanto a eventual redução para taxas mais modestas provavelmente o deixou seguro, concluiu uma nova pesquisa econômica.

A pesquisa constatou que o "privilégio exorbitante" do país, com o papel do dólar como um ativo livre de risco que atrai investimentos para os EUA e permite que o país tome empréstimos a taxas mais baixas, está intimamente ligado ao comércio aberto que associa o destino de outras economias ao que acontece nos EUA.

O protecionismo enfraqueceria essa conexão e os benefícios que a acompanham, com uma taxa tarifária de 26% estimada como um ponto de inflexão que permitiria que moedas concorrentes, como o euro, se tornassem mais centrais para a economia global, concluíram os autores da pesquisa, incluindo o professor de economia da Universidade de Boston, Tarek Hassan; o vice-presidente do Fed de San Francisco, Thomas Mertens; e Jingye Wang, da Universidade Renmin da China.

As taxas médias impostas por Trump, estimadas agora em cerca de 17% a 18%, permaneceram em uma faixa que, segundo os autores, pode enfraquecer, mas não minar totalmente, o papel do dólar.

"O dólar surge como a moeda mais segura do mundo porque os choques que afetam os Estados Unidos movimentam uma grande parte da demanda global", escreveram os autores, impulsionando a demanda por dólares como uma proteção contra riscos cambiais e outros.

"Essa característica de porto seguro do dólar é a principal força que reduz a taxa de juros dos EUA, torna o país um destino para investimentos globais e o alvo das estabilizações das taxas de câmbio", escreveram. "Uma guerra comercial contínua ameaçaria esse equilíbrio."

A pesquisa, divulgada como parte de uma conferência econômica da Brookings Institution nesta semana, ocorre em um momento de maior atenção ao papel do dólar no mundo e como isso pode mudar com Trump.

Uma conferência do Fed de Nova York nesta semana examinará a questão, enquanto investidores tentam analisar dados conflitantes em busca de evidências de qualquer mudança.

A recente queda no valor do dólar poderia ser um sinal de alerta, mas, ao mesmo tempo, os rendimentos dos Treasuries caíram e as ações atingiram picos recordes - um sinal da demanda contínua por títulos baseados no dólar que, de certa forma, ameniza as preocupações de que os EUA correm o risco de perder seu status global.

Entretanto, advertiram os autores, isso não pode ser dado como certo, apontando para a primavera passada, quando os mercados afundaram em conjunto.

"O fato de que as ações dos EUA, os Treasuries e o dólar perderam valor em um momento de perturbação para os mercados internacionais representa um grande desvio do padrão usual em que o dólar se valoriza em tempos de estresse global", escreveram os autores, referindo-se à reação aos planos tarifários originais de Trump em abril.

"O status do dólar como moeda segura depende fundamentalmente do comércio relativamente livre: isolar a economia dos EUA dos fluxos de comércio mundial atenua as forças que fazem do dólar a moeda mais segura do mundo."