Tarcísio diz que visitará Bolsonaro e reafirma ser candidato à reeleição

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou hoje que vai visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na semana que vem.

O que aconteceu

Tarcísio foi questionado se iria tratar da anistia, mas se limitou a dizer que visitaria um "amigo". "Vou visitar um amigo e prestar solidariedade a ele, uma coisa que vou fazer sempre", afirmou.

O governador disse ter preocupação e consideração com o ex-presidente. Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto após descumprir medidas cautelares impostas pelo STF. Neste mês, ele foi condenado por tentativa de golpe de Estado.

Depois de cancelar uma viagem a Brasília em 15 de setembro, Tarcísio pediu autorização a Moraes para visitar Bolsonaro. O ministro do STF liberou o encontro, mas apenas para a próxima segunda-feira.

O governador ganhou protagonismo nas últimas semanas por articular proposta de anistia. Tarcísio se reuniu com diferentes lideranças políticas e até mesmo com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Depois, em ato do 7 de Setembro, radicalizou seu discurso e criticou Moraes pela primeira vez.

Cotado como um possível nome ao Planalto para 2026, Tarcísio voltou a reafirmar que é candidato à reeleição em São Paulo. Políticos do centrão e da direita defendem que o governador seja o nome de Bolsonaro nas urnas.