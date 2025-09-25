Topo

Notícias

Tarcísio diz que visitará Bolsonaro e reafirma ser candidato à reeleição

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fala durante manifestação na avenida Paulista - Amanda Perobelli - 7.set.2025/Reuters
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fala durante manifestação na avenida Paulista Imagem: Amanda Perobelli - 7.set.2025/Reuters
do UOL

Do UOL, em São Paulo

25/09/2025 13h49Atualizada em 25/09/2025 13h57

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou hoje que vai visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na semana que vem.

O que aconteceu

Tarcísio foi questionado se iria tratar da anistia, mas se limitou a dizer que visitaria um "amigo". "Vou visitar um amigo e prestar solidariedade a ele, uma coisa que vou fazer sempre", afirmou.

O governador disse ter preocupação e consideração com o ex-presidente. Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto após descumprir medidas cautelares impostas pelo STF. Neste mês, ele foi condenado por tentativa de golpe de Estado.

Depois de cancelar uma viagem a Brasília em 15 de setembro, Tarcísio pediu autorização a Moraes para visitar Bolsonaro. O ministro do STF liberou o encontro, mas apenas para a próxima segunda-feira.

O governador ganhou protagonismo nas últimas semanas por articular proposta de anistia. Tarcísio se reuniu com diferentes lideranças políticas e até mesmo com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Depois, em ato do 7 de Setembro, radicalizou seu discurso e criticou Moraes pela primeira vez.

Cotado como um possível nome ao Planalto para 2026, Tarcísio voltou a reafirmar que é candidato à reeleição em São Paulo. Políticos do centrão e da direita defendem que o governador seja o nome de Bolsonaro nas urnas.

Vou visitar um amigo e prestar solidariedade a ele, uma coisa que vou fazer sempre, porque tenho preocupação e consideração com uma pessoa que sempre foi muito importante para mim.
Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Disputa entre presos deixa ao menos 17 mortos em presídio no Equador

Espero que haja desdobramentos de operações da Receita contra o crime organizado, diz Haddad

Operação Spare: esquema movimentou R$ 4,5 bilhões, mas com só 0,1% de arrecadação, diz Haddad

Rebelião em prisão do Equador deixa pelo menos 17 mortos

Moraes desbloqueia redes sociais da deputada federal Carla Zambelli

Justiça de SP dá prazo de 90 dias para Teatro Contêiner deixar terreno

Bioeconomia na Amazônia: o desafio do comércio justo da floresta

Alemanha entra em corrida armamentista frente à ameaça russa

Com anistia em xeque no Congresso, Valdemar visita Bolsonaro

'Salário faroeste': RJ propõe 150% de bônus a policial que matar suspeito

Paulinho da Força diz que 'não é fácil tocar' redução de penas sem garantia de apoio no Senado