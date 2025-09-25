Tanquinho de lavar roupas semiautomático está com 4% off

Para ajudar você na rotina de lavar as roupas, o Guia de Compras UOL encontrou este tanquinho semiautomático com desconto na Amazon e no Magalu: saindo a partir de R$ 440,64.

Compacto, ele tem capacidade para até 10kg e está disponível nas voltagens 110V e 220V. Confira a seguir as especificações do produto e a opinião de quem comprou:

O que fiz o fabricante sobre o produto

Semiautomático, com 370W de potência

Capacidade para até 10kg;

Possui desligamento automático e cinco opções de programação de lavagem;

Tem o sistema de filtragem de resíduos de tecido e elimina fiapos que saem da roupa;

Possui função diluição anti-manchas, que não deixa a roupa sair com aquele branco do sabão em pó;

Permite reuso da água.

O que diz quem comprou?

No Magalu, o tanquinho tem mais de 6 mil avaliações e nota média de 4,8 (de um total de 5). Na Amazon, ele registra 1,5 mil avaliações. Os comentários positivos elogiam, por exemplo, o bom funcionamento do produto e a capacidade dele. Confira:

O produto é muito bom, funciona certinho, usei e gostei muito e chegou na data marcada, vendedor muito prestativo. Recomendo a todos. Osvaldino

Chegou muito rápido, não substitui a máquina, mas lava bem. Rilene

Capacidade boa, de 10 kg. Atendeu minhas necessidades! (...) Doralice

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores acharam que o tanquinho tinha potência fraca. Veja:

Um pouco fraco... Mas vai servir. Andrezza

Chegou no tempo certo, mas o girador dele poderia ser mais rápido, mais potente para limpar as roupas mais rápido, muito lento. Lucimar

Não limpa roupas com sujeiras difíceis. Mesmo colocando tapetes no ciclo máximo de lavagem eles saem encardidos. Thássia

