Secretário de Polícia Civil do Rio concede medalha Coragem a ele mesmo

Delegado Felipe Curi concede medalha a policiais que foram baleados em operações - Divulgação Polícia Civil do Rio de Janeiro
Delegado Felipe Curi concede medalha a policiais que foram baleados em operações Imagem: Divulgação Polícia Civil do Rio de Janeiro
Do UOL, em São Paulo

25/09/2025 13h46

O secretário estadual de Polícia Civil do Rio de Janeiro, o delegado Felipe Curi, concedeu na última terça-feira uma honraria da corporação a 44 policiais. Entre os agraciados com a homenagem, está ele mesmo.

O que aconteceu

A medalha Coragem é concedida para o "cumprimento do dever em prol da sociedade". Segundo a legislação que criou a honraria, ela é prevista para "atos excepcionais de desprendimento, espírito de sacrifício e coragem impostos aos policiais civis no cumprimento de suas funções em ambientes adversos nos quais a existência do risco de vida é um fator preponderante".

Homenagem não prevê remuneração e é indicada para policiais baleados em operações. Entre os agraciados pela honraria estão delegados, inspetores de polícia, investigadores, oficial de cartório, comissários e piloto policial.

Lista foi encaminhada pelo serviço de assistência social da Polícia Civil. A pasta afirma que a seleção foi baseada nos últimos 20 anos de atuação dos agentes, "agraciando todos aqueles que foram baleados".

Curi foi baleado três vezes durante operação no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, em 2016. A secretaria afirma que o fato de ele estar no cargo de secretário "não apagou as marcas e sequelas dos ferimentos graves que ele sofreu e que carregará pelo resto da vida".

Delegado se referiu ao rapper Oruam como "marginal, bandido, delinquente e criminoso". Ele concedeu diversas entrevistas em julho, à época das investigações, e gravou vídeos para as redes sociais afirmando que o cantor tinha envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho. O secretário se referiu a Oruam como "bandido da pior espécie".

Incentivo à morte em operações. A Alerj aprovou na terça-feira um texto que prevê gratificações para policiais civis do Rio de Janeiro que "neutralizem" criminosos. "A premiação será destinada a casos de apreensão de armas de grande calibre ou de uso restrito em operações policiais, além de situações que envolvam a neutralização de criminosos", diz uma das emendas ao texto original.

