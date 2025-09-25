Topo

'Se não fosse pelo muito atrasado Powell, estaríamos com os juros em 2%', diz Trump

25/09/2025 21h16

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na noite desta quinta-feira que se não fosse pelo presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, os juros estariam em 2% ao ano agora.

"Se não fosse por Jerome 'muito atrasado' Powell, estaríamos em 2% agora, e no processo de equilibrar nosso orçamento. A boa notícia é que estamos superando sua incompetência, e em breve estaremos, como país, melhor do que jamais estivemos antes!", escreveu ela na rede social Truth.

Trump também afirmou que "ótimos número" saíram hoje, ao comentar o PIB dos EUA acima do esperado.

