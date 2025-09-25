Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário liberado pelo governo
O governo federal divulgou o cronograma oficial do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para 2025. O calendário é organizado de acordo com o mês de nascimento do trabalhador, o que permite, por exemplo, que quem nasceu em janeiro já tenha acesso ao dinheiro.
Datas do saque-aniversário do FGTS em 2025
- Nascidos em janeiro: 02/01 a 31/03
- Fevereiro: 03/02 a 30/04
- Março: 03/03 a 30/05
- Abril: 01/04 a 30/06
- Maio: 02/05 a 31/07
- Junho: 02/06 a 29/08
- Julho: 01/07 a 30/09
- Agosto: 01/08 a 31/10
- Setembro: 01/09 a 28/11
- Outubro: 01/10 a 30/12
- Novembro: 03/11 a 30/01/2026
- Dezembro: 01/12 a 27/02/2026
O que é o saque-aniversário?
Essa modalidade é uma alternativa ao saque-rescisão e possibilita ao trabalhador retirar parte do saldo do FGTS no mês do seu aniversário. No entanto, ao optar por ela, caso seja demitido, o cotista não poderá resgatar o valor total da conta, tendo direito apenas à multa rescisória.
Na regra tradicional (saque-rescisão), quem perde o emprego sem justa causa pode sacar todo o saldo disponível do FGTS, além da multa rescisória quando aplicável.
No saque-aniversário, o valor fica acessível a partir do primeiro dia útil do mês de nascimento do trabalhador, com prazo de 60 dias para retirada.
Como aderir ao saque-aniversário?
A escolha por essa modalidade é opcional e deve ser feita pelo aplicativo ou site do FGTS. É necessário cadastrar uma conta bancária para receber os valores. Após a solicitação, o dinheiro cai em até cinco dias úteis, desde que o pedido seja feito no mês do aniversário, segundo informações da Caixa Econômica Federal.
Também é possível solicitar o retorno à modalidade tradicional, desde que não haja antecipação contratada. Nesses casos, a mudança só passa a valer a partir do 25º mês depois do pedido.
Quanto é possível sacar?
O valor disponível no saque-aniversário é calculado com base em uma alíquota progressiva de 5% a 50% sobre a soma dos saldos das contas do trabalhador, acrescida de uma parcela fixa, de acordo com a faixa de saldo.
Até R$ 500: 50%, sem adicional
De R$ 500,01 a R$ 1.000: 40% + R$ 50
De R$ 1.000,01 a R$ 5.000: 30% + R$ 150
De R$ 5.000,01 a R$ 10.000: 20% + R$ 650
De R$ 10.000,01 a R$ 15.000: 15% + R$ 1.150
De R$ 15.000,01 a R$ 20.000: 10% + R$ 1.900
Acima de R$ 20.000,01: 5% + R$ 2.900