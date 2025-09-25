São Paulo perde mais uma vez para LDU (1-0), que vai às semifinais da Libertadores

Topo

A LDU derrotou o São Paulo por 1 a 0 nesta quinta-feira (25), no Estádio do Morumbi, garantindo sua vaga nas semifinais da Copa Libertadores-2025, onde vai enfrentar o Palmeiras. 

O atacante colombiano Jeison Medina aproveitou um passe longo e marcou aos 42 minutos o gol da vitória do time equatoriano, que havia vencido o jogo de ida por 2 a 0 na semana passada, a 2.850 metros de altitude, em Quito. 

Apesar do Tricolor paulista ter atacado persistentemente, os 'Albos' resistirem com organização e contaram com uma ótima atuação do goleiro Gonzalo Valle. 

- Nervosismo e um chute letal -

Obrigado a marcar dois gols para, pelo menos, levar a decisão para os pênaltis, o São Paulo de Hernán Crespo entrou em campo com um futebol ofensivo. 

Embora tenha criado oportunidades, faltou precisão e, além disso, um pouco de sorte aos seus jogadores. 

Luciano, aos 9 minutos, finalizou aproveitando uma bola mal afastada por Valle, mas o goleiro se recuperou a tempo para interceptar. 

Emiliano Rigoni, com tudo a seu favor após o rebote, chutou no travessão. 

Foi o único erro de Valle e, a partir desse momento, ele garantiu a segurança para o seu time. 

Aos 27 minutos, o goleiro defendeu uma cabeçada de Luciano. Não seria a última vez que ele interceptaria uma tentativa do atacante tricolor. 

E perto do intervalo, Medina apareceu. 

O colombiano avançou em velocidade na área, resistiu ao choque com Damián Bobadilla e finalizou com classe, rasteiro, na saída do goleiro Rafael.

- Valle fecha o gol -

Logo no início do segundo tempo, Luciano marcou, mas a comemoração do time da casa foi interrompida pela marcação de um impedimento. 

O tempo passava e o São Paulo ficava desesperado. 

Seu técnico Hernán Crespo, apostou todas as fichas na entrada de jogadores de ataque, incluindo o veterano meia Lucas Moura, recuperado de uma lesão. 

O time pressionava, mas sempre esbarrava nas defesas de Valle. 

O goleiro defendeu dois chutes perigosos de Luciano, aos 78 e 85 minutos, e outro de Duan Dinenno, nos acréscimos (90'+1), impedindo que o time paulista sequer empatasse. 

Assim, a LDU continua na briga, buscando seu segundo título da Libertadores, após aquele que conquistou em 2008, ao derrotar o Fluminense na disputa de pênaltis.

Escalações:

São Paulo: Rafael - Alan Franco (Mailton, 46'), Robert Arboleda, Sabino - Emiliano Rigoni (Lucca, 67'), Damián Bobadilla (Juan Dinenno, 46'), Pablo Maia, Enzo Díaz - Rodriguinho (Alisson, 82') - Luciano, Ferreirinha (Lucas Moura, 67'). Técnico: Hernán Crespo.

LDU: Gonzalo Valle - Gian Franco Allala, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez - José Quintero, Gabriel Villamil, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo (Kevin Minda, 80'), Bryan Ramírez - Lisandro Alzugaray (Lautaro Pastrán, 80'), Jeison Medina (Michael Estrada, 67'). Técnico: Tiago Nunes.

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).

erc/ag/aam

© Agence France-Presse

