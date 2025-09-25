São Paulo perde mais uma vez para LDU (1-0), que vai às semifinais da Libertadores
A LDU derrotou o São Paulo por 1 a 0 nesta quinta-feira (25), no Estádio do Morumbi, garantindo sua vaga nas semifinais da Copa Libertadores-2025, onde vai enfrentar o Palmeiras.
O atacante colombiano Jeison Medina aproveitou um passe longo e marcou aos 42 minutos o gol da vitória do time equatoriano, que havia vencido o jogo de ida por 2 a 0 na semana passada, a 2.850 metros de altitude, em Quito.
Apesar do Tricolor paulista ter atacado persistentemente, os 'Albos' resistirem com organização e contaram com uma ótima atuação do goleiro Gonzalo Valle.
- Nervosismo e um chute letal -
Obrigado a marcar dois gols para, pelo menos, levar a decisão para os pênaltis, o São Paulo de Hernán Crespo entrou em campo com um futebol ofensivo.
Embora tenha criado oportunidades, faltou precisão e, além disso, um pouco de sorte aos seus jogadores.
Luciano, aos 9 minutos, finalizou aproveitando uma bola mal afastada por Valle, mas o goleiro se recuperou a tempo para interceptar.
Emiliano Rigoni, com tudo a seu favor após o rebote, chutou no travessão.
Foi o único erro de Valle e, a partir desse momento, ele garantiu a segurança para o seu time.
Aos 27 minutos, o goleiro defendeu uma cabeçada de Luciano. Não seria a última vez que ele interceptaria uma tentativa do atacante tricolor.
E perto do intervalo, Medina apareceu.
O colombiano avançou em velocidade na área, resistiu ao choque com Damián Bobadilla e finalizou com classe, rasteiro, na saída do goleiro Rafael.
- Valle fecha o gol -
Logo no início do segundo tempo, Luciano marcou, mas a comemoração do time da casa foi interrompida pela marcação de um impedimento.
O tempo passava e o São Paulo ficava desesperado.
Seu técnico Hernán Crespo, apostou todas as fichas na entrada de jogadores de ataque, incluindo o veterano meia Lucas Moura, recuperado de uma lesão.
O time pressionava, mas sempre esbarrava nas defesas de Valle.
O goleiro defendeu dois chutes perigosos de Luciano, aos 78 e 85 minutos, e outro de Duan Dinenno, nos acréscimos (90'+1), impedindo que o time paulista sequer empatasse.
Assim, a LDU continua na briga, buscando seu segundo título da Libertadores, após aquele que conquistou em 2008, ao derrotar o Fluminense na disputa de pênaltis.
Escalações:
São Paulo: Rafael - Alan Franco (Mailton, 46'), Robert Arboleda, Sabino - Emiliano Rigoni (Lucca, 67'), Damián Bobadilla (Juan Dinenno, 46'), Pablo Maia, Enzo Díaz - Rodriguinho (Alisson, 82') - Luciano, Ferreirinha (Lucas Moura, 67'). Técnico: Hernán Crespo.
LDU: Gonzalo Valle - Gian Franco Allala, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez - José Quintero, Gabriel Villamil, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo (Kevin Minda, 80'), Bryan Ramírez - Lisandro Alzugaray (Lautaro Pastrán, 80'), Jeison Medina (Michael Estrada, 67'). Técnico: Tiago Nunes.
Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).
