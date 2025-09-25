Salário mínimo em 2025: confira o valor atual do piso nacional

O salário mínimo nacional atualizado foi pago pela primeira vez em fevereiro, com valor reajustado para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Embora o aumento tenha começado a valer em janeiro, o depósito só ocorreu em fevereiro porque os salários são liberados sempre no mês seguinte ao período trabalhado. Dessa forma, a correção passou a aparecer nos contracheques deste mês.

O salário mínimo é o menor valor mensal que um trabalhador pode receber de forma legal ao exercer uma atividade remunerada. Ele também serve de referência para benefícios previdenciários, trabalhistas e assistenciais administrados pelo governo federal.

O novo valor representa um acréscimo de R$ 106, o que equivale a 7,5% de reajuste, percentual acima da inflação registrada. Apesar disso, o montante ficou menor do que o previsto, reflexo do ajuste fiscal aprovado no final de 2024.

Mudança na regra

Antes, o cálculo do salário mínimo considerava a inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — geralmente mais vantajoso para o trabalhador que o IPCA, índice oficial de inflação — somada ao crescimento do PIB (Produto Interno Bruto). Se a regra anterior ainda estivesse em vigor, o valor chegaria a R$ 1.525.

Com a nova fórmula, foi incluído um limite adicional: o aumento das despesas não pode ultrapassar 2,5%. Assim, mesmo que o PIB tenha alta de 3,2%, só será considerado o teto de 2,5%.

Esse reajuste influencia diretamente nas aposentadorias pagas pelo INSS e em diversos programas sociais. Por esse motivo, o governo busca evitar elevações bruscas que possam comprometer o orçamento em um cenário de contenção de gastos.