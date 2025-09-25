Topo

Notícias

Rússia não exportará gasolina até o final do ano devido à escassez e ataques ucranianos

25/09/2025 10h26

A Rússia anunciou nesta quinta-feira (25) a intenção de prorrogar a proibição às exportações de gasolina até o final do ano, em um contexto de forte aumento nos preços dos combustíveis devido principalmente aos ataques ucranianos contra refinarias. 

A proibição em vigor desde março em um dos maiores produtores mundiais de petróleo deveria seguir até outubro. 

Por enquanto, a medida parece ter surtido pouco efeito. 

"Em breve prorrogaremos a proibição das exportações de gasolina", declarou o vice-primeiro-ministro russo encarregado da Energia, Alexandre Novak, citado por agências de imprensa russas. 

"Hoje existe uma leve escassez de produtos petrolíferos", reconheceu Novak, embora tenha afirmado que o problema está sendo resolvido graças às reservas acumuladas. 

Desde que a Rússia lançou em fevereiro de 2022 uma ofensiva militar em grande escala na Ucrânia, Kiev responde atacando refinarias de petróleo russas para limitar a capacidade de Moscou de financiar o conflito. 

A Crimeia ? anexada pela Rússia em 2014 ? enfrenta atualmente escassez de combustível "devido à redução nos volumes de produção das refinarias russas", anunciou nesta quinta-feira o governador Serguei Aksiónov. 

Drones ucranianos atacaram na quarta-feira uma importante refinaria na região central de Bashkortostan, provocando um grande incêndio.

bur/dth/mab/mb/jc/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Otan diz que membros podem atacar aeronaves russas que entram no espaço da aliança quando necessário

Asteroide foi rastreado na França graças à ciência participativa

Rússia não exportará gasolina até o final do ano devido à escassez e ataques ucranianos

Avião que caiu no Pantanal voava fora do horário permitido, diz polícia

Itália e Espanha enviam navios da Marinha para ajudar flotilha de assistência a Gaza

Itália vai enviar segundo navio para proteger flotilha humanitária para Gaza

Médicos rejeitam advertências de Trump e asseguram às grávidas que paracetamol pode ser tomado, se necessário

Spotify adota medidas para aumentar transparência e reduzir abusos da IA

Exército israelense diz que 700.000 palestinos fugiram da Cidade de Gaza

Noruega apreende drone operado por estrangeiro perto do aeroporto de Oslo

Marinho diz que Caged de agosto mostrará crescimento do emprego, mas em ritmo menor