Jamil: Aceno de Trump a Lula é visto como derrota do grupo de Rubio nos EUA

O gesto público de Donald Trump a Lula durante a Assembleia Geral da ONU expôs divisões internas no governo dos Estados Unidos, afirmou o colunista Jamil Chade no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

Segundo o colunista, o secretário de Estado Marco Rubio, próximo ao bolsonarismo, viu seu grupo perder influência após Trump decidir abrir diálogo e baixar o tom ideológico na relação com o Brasil, em meio a sanções e crise bilateral.

Ficou absolutamente evidente, já naquele cenário de Assembleia Geral, a cara do Marco Rubio, nada satisfeito com o que ele estava vendo. Precisamos entender o governo americano para além de um bloco monolítico, como é no Brasil e em qualquer governo do mundo. São forças e ministros diferentes, quase vice-reis que tentam influenciar o presidente para ir em uma ou outra direção.

Rubio tem uma aliança muito mais próxima ao bolsonarismo e ao próprio Eduardo Bolsonaro do que qualquer outro ministro dentro do governo Trump. Ele não é da linha de abrir negociação e permitir de alguma forma que algum tipo de via comercial possa prosperar.

A interpretação, tanto dentro do governo americano como do brasileiro, é de que Rubio foi desalojado. Ele obviamente não gostou nada, por isso esse silêncio, pelo menos até agora. Jamil Chade, colunista do UOL

Jamil avalia que, apesar do revés, Rubio pode tentar influenciar negociações futuras, mas o silêncio recente da embaixada americana e do Departamento de Estado indica derrota do grupo mais radical na Casa Branca.

Há uma perspectiva, e isso do governo brasileiro, de que Rubio possa ainda tentar influenciar o destino dessa negociação e desse contato. Mas o fato, pelo menos por enquanto, é que houve uma derrota do campo do Rubio dentro da Casa Branca.

Isso pode explicar esse silêncio ensurdecedor da embaixada americana em Brasília, do próprio Departamento de Estado e daqueles que iam às redes sociais duas, três vezes por dia, justamente para comentar todos os acontecimentos no Brasil. Desde então, silêncio. Jamil Chade, colunista do UOL

Segundo Jamil, o racha não se limita ao Departamento de Estado: setores ligados ao comércio defendem menos hostilidade, enquanto o grupo de Rubio representa a ala mais radical do trumpismo.

O Tesouro americano é o principal contraponto, mas que vem dentro de um outro arcabouço, que é o USTR, que é o Escritório de Comércio da Casa Branca, e também o Departamento de Comércio. Existe aí uma separação, um racha, não só na questão com o Brasil. É algo um pouco mais profundo.

O Departamento de Estado com o Marco Rubio é visto como algo talvez um pouco mais radical ou mais próximo à ideologia da base mais radical do trumpismo. Já o pessoal do comércio obviamente não rasga dinheiro e tem uma outra percepção e outros contatos também. Jamil Chade, colunista do UOL

Jamil detalha que o encontro entre Lula e Trump foi minuciosamente planejado e não fruto do acaso, com aviso prévio a diplomatas e reserva de sala para conversas.

Foi um esbarrão absolutamente negociado, coordenado, e diria até coreografado. Conheço embaixadores brasileiros que receberam na noite de segunda-feira, ou seja, doze horas antes do esbarrão, um aviso de que basicamente ele iria acontecer.

Para se ter uma ideia, a ONU chegou a reservar uma sala para Trump e Lula caso eventualmente esse esbarrão levasse a algum tipo de, eu diria, conversa, ainda que curta. Jamil Chade, colunista do UOL

A atuação do Eduardo tem duas reações principais nesse momento político. Há essa questão do Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. Ele não foi indiciado nesse inquérito de coação com o Eduardo. Mas, na Justiça, as falas e atitudes do Eduardo estão pesando em relação ao Bolsonaro. Carla Araújo, colunista do UOL

O que acendeu um alerta maior no ex-presidente Jair Bolsonaro foi esse aceno que Trump fez a Lula. As costuras estão acontecendo mesmo para botar esse encontro de pé. O formato ainda não está definido e não está descartada uma reunião presencial. Daniela Lima, colunista do UOL

