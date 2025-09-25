Topo

Grupo invade prédio usando disfarces e perucas e faz arrastão em SP

Do UOL, em São Paulo

25/09/2025 13h44

Moradores de um condomínio de alto padrão no centro de Ribeirão Preto (SP) foram vítimas de um arrastão cometido por um grupo que, semanas antes do crime, alugou um apartamento no local.

O que aconteceu

Vítimas moravam em seis apartamentos diferentes e foram rendidas ao entrar no prédio na manhã de ontem. Antes de render os moradores, os criminosos renderam o porteiro do prédio e tomaram o controle do portão de entrada. As informações constam em relatório da Polícia Militar.

Após render os moradores, os criminosos subiram para os apartamentos. No local, eles buscavam cofres, dinheiros e joias das vítimas. Alguns deles também obrigaram os moradores a fazer transações financeiras, afirmou uma das vítimas ao canal EPTV.

Câmeras de segurança gravaram a movimentação do grupo, que tinha ao menos dez criminosos. Enquanto nove deles foram gravados pelas câmeras, um mantinha o porteiro e outros trabalhadores como reféns em uma salinha na entrada do prédio.

As imagens mostram que alguns dos suspeitos se disfarçaram com balaclavas e ao menos um deles usou uma peruca e se passou por mulher. Eles fugiram do local em ao menos três carros diferentes.

Após o crime, a polícia descobriu que um apartamento alugado duas semanas antes no condomínio foi usado como base para o grupo. Os suspeitos usaram documentos falsos e deram um caução de R$ 12 mil para entrar no local.

Até a manhã de hoje, seis pessoas foram presas por suspeita de envolvimento com o crime. O caso é investigado pelo Deic de Ribeirão Preto.

Um carro usado na fuga foi achado em um prédio na zona norte da cidade, onde o grupo teria alugado outro apartamento. Dinheiro, armas e perucas foram encontrados no segundo apartamento.

