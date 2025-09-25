Topo

Rebelião em prisão do Equador deixa pelo menos 17 mortos

25/09/2025 14h27

QUITO (Reuters) - Pelo menos 17 pessoas foram mortas em um motim em uma prisão na cidade de Esmeraldas, no norte do Equador, perto da fronteira com a Colômbia, informou a agência penitenciária do país nesta quinta-feira.

Autoridades realizam investigações para esclarecer o que ocorreu, acrescentou a agência.

O motim ocorre após outro surto fatal no início desta semana em uma prisão no sul do Equador, onde 14 pessoas foram mortas.

O Equador tem enfrentado uma onda de violência nas prisões nos últimos anos, com centenas de presos mortos.

O governo do presidente Daniel Noboa, que prometeu reprimir o crime, culpa as gangues que competem por território e controle dentro do sistema prisional pela agitação.

(Reportagem de Alexandra Valencia)

