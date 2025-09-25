Público de filmes brasileiros no cinema cresce e chega a 11,2% em 2025

Recuperação pós-pandemia

Os dados também confirmam a recuperação do número de salas de exibição de filmes no Brasil após os prejuízos causados pela pandemia de covid-19. Até 31 de agosto deste ano, 3.534 salas estiveram em funcionamento - número superior a todo o ano de 2019 (3.507), o último antes da pandemia de covid-19, que ocorreu entre 2020 e 2022.

A alta, apontada no documento Panorama de Mercado, confirma retomada dos anos anteriores. Em 2024, 3.510 era o número de salas de exibição em uso. Apesar do crescimento número de salas de exibição, a superação do patamar pré-pandemia ainda não foi verificada em número de sessões, em número de filmes lançados nem em público.

Até 31 de agosto de 2025 (8 meses), o público total dos cinemas no país foi 81,9 milhões de pessoas, contingente que se aproxima dos 12 meses de 2024 (88,1 milhões de pessoas), mas é 36,6% menor do que antes da pandemia (129,1 milhões em 2019). O número de filmes lançados este ano (349) ainda está distante do número de filmes lançados no ano passado (456) e em 2019 (452).

O número de sessões por ano antes da pandemia também segue insuperado. Foram 2,94 milhões de sessões nos oito primeiros meses de 2019 e 2,91 milhões em 2025.