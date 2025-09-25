Topo

Notícias

Público de filmes brasileiros no cinema cresce e chega a 11,2% em 2025

25/09/2025 16h52

Recuperação pós-pandemia

Os dados também confirmam a recuperação do número de salas de exibição de filmes no Brasil após os prejuízos causados pela pandemia de covid-19. Até 31 de agosto deste ano, 3.534 salas estiveram em funcionamento - número superior a todo o ano de 2019 (3.507), o último antes da pandemia de covid-19, que ocorreu entre 2020 e 2022.

A alta, apontada no documento Panorama de Mercado, confirma retomada dos anos anteriores. Em 2024, 3.510 era o número de salas de exibição em uso. Apesar do crescimento número de salas de exibição, a superação do patamar pré-pandemia ainda não foi verificada em número de sessões, em número de filmes lançados nem em público.

Até 31 de agosto de 2025 (8 meses), o público total dos cinemas no país foi 81,9 milhões de pessoas, contingente que se aproxima dos 12 meses de 2024 (88,1 milhões de pessoas), mas é 36,6% menor do que antes da pandemia (129,1 milhões em 2019). O número de filmes lançados este ano (349) ainda está distante do número de filmes lançados no ano passado (456) e em 2019 (452).

O número de sessões por ano antes da pandemia também segue insuperado. Foram 2,94 milhões de sessões nos oito primeiros meses de 2019 e 2,91 milhões em 2025.

 

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Trump diz que "não permitirá" que Israel anexe a Cisjordânia

Trump diz que acordo sobre Gaza "está muito perto" após falar com Netanyahu

Motta afirma não haver sentimento de traição após rejeição da PEC da Blindagem

Mundial Sub-20 começa no Chile com ausência de estrelas

Gilmar exalta firmeza de Barroso diante de ataques ao STF e se emociona ao falar de Moraes

Lucro da Fonterra diminui 4,34% no ano fiscal 2025, para US$ 627,3 mi

Não havia animais na pista de acidente que matou 4 no MS, indica polícia

Plantio da safra 2025/26 de milho no RS alcança 62% da área prevista, diz Emater

Prada mistura estilos e Fendi exalta cores alegres na Semana de Moda de Milão

Petróleo se mantém estável apesar de tensões geopolíticas

Exportações de armas alemãs para Israel caem a zero