Topo

Notícias

Projeção do BC de crescimento do saldo total de crédito em 2025 passa de 8,5% para 8,8%

Brasília

25/09/2025 08h53

O Banco Central (BC) ampliou a sua projeção para o crescimento do saldo total de crédito do Brasil este ano, de 8,5% para 8,8%. A autarquia também informou pela primeira vez a sua estimativa para 2026, de 8,0%. Os números foram divulgados no Relatório de Política Monetária (RPM) do terceiro trimestre, publicado nesta quinta-feira, 25.

"Em termos reais, projeta-se crescimento de 3,8% no saldo de crédito total em 2025 e de 4,2% em 2026, que representam redução significativa ante a variação real do crédito em 2024, de 6,4%. A desaceleração esperada é consistente com cenário de menor crescimento da atividade econômica e com os efeitos defasados da política monetária", diz o RPM.

No documento, a autarquia informa que a revisão para cima em 2025 refletiu principalmente uma previsão mais forte para o crédito direcionado para empresas (9,5% para 12,5%), por causa do nível mais elevado de concessões no crédito rural e em operações garantidas pelo Programa Emergencial de Acesso ao Crédito (PEAC). A tendência geral, no entanto, continua sendo de arrefecimento.

"Desde o relatório anterior, observou-se inflexão na trajetória de crescimento do saldo das operações de crédito do SFN. O ritmo de crescimento do crédito começou a diminuir, em parte como resposta ao ciclo de política monetária mais restritivo", diz o RPM.

Na projeção para 2025, a autarquia ajustou também as estimativas o saldo total de pessoas físicas (9,3% para 9,4%) e de pessoas jurídicas (7,3% para 8,0%). A previsão para o saldo total do crédito livre passou de 8,3% para 8,4%, com revisões nas estimativas para PF (10,0% para 10,5%) e PJ (6,0% para 5,5%). A projeção para o saldo do crédito direcionado oscilou de 8,8% para 9,5%, também com alterações nas categorias PF (8,5% para 8,0%) e PJ.

"As projeções atualizadas continuam apontando para uma desaceleração do crédito em 2025, na comparação com o ano anterior.

Em 2026, o BC espera crescimento de 8,3% para o saldo total PF e de 7,4% para o saldo total PJ. Nas aberturas por direcionamento, a expectativa é de alta de 7,7% no crédito livre - com ganhos de 8,5% na categoria PF e de 6,5% para PJ -, e de 8,3% no crédito direcionado, com aumento de 8,0% na categoria PF e de 9,0% na categoria PJ.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Otan diz que membros podem atacar aeronaves russas que entram no espaço da aliança quando necessário

Asteroide foi rastreado na França graças à ciência participativa

Rússia não exportará gasolina até o final do ano devido à escassez e ataques ucranianos

Avião que caiu no Pantanal voava fora do horário permitido, diz polícia

Itália e Espanha enviam navios da Marinha para ajudar flotilha de assistência a Gaza

Itália vai enviar segundo navio para proteger flotilha humanitária para Gaza

Médicos rejeitam advertências de Trump e asseguram às grávidas que paracetamol pode ser tomado, se necessário

Spotify adota medidas para aumentar transparência e reduzir abusos da IA

Exército israelense diz que 700.000 palestinos fugiram da Cidade de Gaza

Noruega apreende drone operado por estrangeiro perto do aeroporto de Oslo

Marinho diz que Caged de agosto mostrará crescimento do emprego, mas em ritmo menor