Presidente do Fed de Kansas City diz que corte de juros foi medida certa para compensar riscos do mercado de trabalho

25/09/2025 11h09

Por Michael S. Derby

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Kansas City, Jeffrey Schmid, disse nesta quinta-feira que o corte da taxa de juros pelo banco central dos Estados Unidos na semana passada foi necessário para ajudar a garantir que o mercado de trabalho norte-americano permaneça em uma boa situação.

Embora a economia dos EUA esteja atualmente em uma situação muito boa em relação às metas de inflação e emprego do Fed, "alguns dados recentes sugerem um risco crescente de que o mercado de trabalho possa se enfraquecer de forma mais substancial ou abrupta do que eu estava prevendo", disse Schmid no texto de um discurso preparado para uma reunião da Mid-Sized Bank Coalition of America em Dallas.

"Dessa forma, considerei o corte de 25 pontos-base na taxa de juros da política monetária na semana passada como uma estratégia razoável de gerenciamento de risco, já que o Fed equilibra seu objetivo de inflação com uma preocupação maior com a saúde do mercado de trabalho", disse Schmid.

Os comentários foram as primeiras declarações públicas de Schmid desde a reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto da semana passada, que definiu as taxas de juros. Naquela reunião, Schmid juntou-se a seus colegas e votou a favor de um corte de um 0,25 ponto percentual na taxa de juros, deixando a meta de taxa do banco central dos EUA entre 4% e 4,25%.

As autoridades do Fed ainda estão preocupadas com o fato de que as pressões inflacionárias continuam muito altas em relação à sua meta de 2% e que essas pressões podem piorar devido ao aumento das tarifas comerciais do presidente dos EUA, Donald Trump. Mas eles estão mais preocupados com a situação do mercado de trabalho e estão usando a política monetária para ajudar a compensar os riscos.

Em discurso na terça-feira, o chair do Fed, Jerome Powell, disse que a autoridade monetária está enfrentando uma situação "incomum", com riscos para seus mandatos de emprego e de inflação, que está inclinando seu foco para o primeiro objetivo.

