Premiê da China e chefe da UE enfatizam a cooperação em meio a tarifas de Trump

(Reuters) - O primeiro-ministro da China, Li Qiang, e a chefe da União Europeia, Ursula von der Leyen, enfatizaram a cooperação durante sua reunião em Nova York, conforme procuraram aliviar as tensões comerciais enquanto em meio à pressão das tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Von der Leyen, em uma declaração em sua conta no X após a reunião na quarta-feira, disse que havia discutido questões comerciais com o premiê da China nos bastidores da Assembleia Geral das Nações Unidas, e que aprecia "a disposição da China de interagir conosco em um espírito de compreensão mútua".

"As preocupações da Europa em relação aos controles de exportação, acesso ao mercado e excesso de capacidade são bem conhecidas", disse ela.

A China e a UE passaram os últimos dois anos à beira de uma guerra comercial, que a maioria dos analistas remonta à decisão da Comissão Europeia de 2023 de abrir uma investigação sobre subsídios relacionados a veículos elétricos fabricados na China, desencadeando investigações sobre conhaque, laticínios, carne suína e outros produtos da UE.

Mas com a política comercial de Trump pressionando as exportações chinesas e europeias, Pequim e Bruxelas tiveram motivos para buscar uma reaproximação.

Li Qiang disse esperar que a China e a UE possam "manter as aspirações originais de estabelecer relações diplomáticas", disse um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da China nesta quinta-feira, acrescentando que "ele também expressou a expectativa de que a UE cumpra seu compromisso de manter o comércio aberto e os mercados de investimento".

"Como dois polos importantes no mundo, a China e a UE devem demonstrar responsabilidade e manter a independência estratégica", acrescentou o comunicado.

(Reportagem de Joe Cash)