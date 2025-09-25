Preço exorbitante da hospedagem 'ameaça a COP 30 no Brasil', alerta jornal francês

Faltando menos de dois meses para o início da Conferência do Clima da ONU em Belém, o preço da hospedagem continua a preocupar e "ameaça a COP 30", alerta uma reportagem publicada nesta quinta-feira (25) pelo jornal Le Parisien. O enviado especial do diário à capital paraense informa que, até agora, apenas metade dos 198 países convidados reservou alojamento para o evento, que acontece de 10 a 21 de novembro. A escassez de acomodações e a alta demanda alimentam o "apetite dos proprietários, em detrimento das comunidades mais pobres", avalia o texto.

Faltando menos de dois meses para o início da Conferência do Clima da ONU em Belém, o preço da hospedagem continua a preocupar e "ameaça a COP 30", alerta uma reportagem publicada nesta quinta-feira (25) pelo jornal Le Parisien. O enviado especial do diário à capital paraense informa que, até agora, apenas metade dos 198 países convidados reservou alojamento para o evento, que acontece de 10 a 21 de novembro. A escassez de acomodações e a alta demanda alimentam o "apetite dos proprietários, em detrimento das comunidades mais pobres", avalia o texto.

O repórter Frédéric Mouchon visitou o motel "Love", em Belém, convertido em hotel para receber participantes da COP. Os neons, espelhos e jacuzzi ainda decoram os quartos. No entanto, as fotos pornográficas foram retiradas das paredes e substituídas por quadros de flores. Preservativos e lubrificantes desapareceram das gavetas.

O gerente Yorann reformulou a decoração do motel, localizado na periferia da cidade, para atrair delegações estrangeiras. Ele esperava alugar facilmente as 33 suítes do "Love Motel" e sonhava faturar R$ 5 milhões. Mas, como nenhuma reserva foi feita até agora, reduziu os preços e espera lucrar, em quinze dias, o equivalente a "quatro meses" de receita.

De qualquer forma, o jovem empresário já comemora: uma delegação europeia reservou um dos imóveis que ele possui no centro de Belém, e Yorann afirma ao Le Parisien que "vai ganhar em um mês o equivalente a três anos de aluguel".

"Loucura especulativa"

A reportagem afirma que, para entender "a loucura especulativa que tomou conta da cidade amazônica" de 1,4 milhão de habitantes, basta fazer uma busca por Belém no site Booking, especializado reservas para turistas. Uma casa com apenas um quarto, situada a 9 km do centro, está sendo anunciada por € 261.389 (cerca de R$ 1.700.000) por 12 noites.

Os preços exorbitantes levaram várias delegações de países em desenvolvimento a questionar sua participação na Conferência do Clima, o que fez a ONU a aumentar a ajuda de custo de US$ 144 para US$ 197 por dia para os delegados de 144 nações.

O Observatório do Clima, citado pela reportagem, está indignado. A ONG denuncia que "esta poderá ser a COP mais excludente da história", especialmente para as populações indígenas e os participantes da sociedade civil.