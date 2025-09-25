Posse do TST reúne Lula, cúpula do governo e presidentes do STF e Câmara

O presidente Lula foi à posse de Vieira de Mello Filho no TST (Tribunal Superior do Trabalho) nesta tarde. Estava acompanhado de seus principais ministros, de Luís Roberto Barroso, presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), e de Hugo Motta, presidente da Câmara.

O que aconteceu

Alcolumbre não foi. Estiveram na cerimônia o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e os ministros Rui Costa (Casa Civil), Gleisi Hoffmann (Relações Instituicionais), Ricardo Lewandowski (Justiça) e Jorge Messias (AGU), além do vice-presidente Geraldo Alckmin. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), não foi nem o ministro Fernando Haddad (Fazenda), que viajou a São Paulo.

Compromisso não estava na agenda de Lula. Ele resolveu ir de última hora após ter chegado da viagem aos EUA para a Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas).

Tribunal trocou comando. A corte fica sob o comando do ministro Vieira de Mello Filho, com Caputo Bastos na vice-presidência e José Roberto Pimenta na Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. Eles foram eleitos em 4 de agosto e têm mandato de dois anos.

O ex-corregedor-geral substitui Aloysio Corrêa da Veiga na presidência. Nascido em Belo Horizonte, é ministro do TST desde 2006 e formado em direito pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). Foi vice-presidente do TST de 2020 a 2022.

Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, ministro do TST (Tribunal Superior do Trabalho) Imagem: Divulgação/TST

Contra privilégios. Vieira de Mello foi o relator no CNJ (Conselho Nacional de Justiça) da segunda tentativa frustrada de disciplinar os convescotes de juízes. A iniciativa foi tomada no final da gestão de Rosa Weber, sem sucesso.

Veiga se aposenta. O atual presidente, Aloysio Corrêa da Veiga, não completará dois anos de gestão porque se aposenta em 1º de outubro, quando atinge a idade-limite de 75 anos para o exercício da magistratura. Ele tomou posse em outubro do ano passado.